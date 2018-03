Lucruri pe care bărbaţii le vor într-o relaţie. Tu le ai? Barbatii vor... O femeie independenta care are propria ei viata Un barbat vrea sa se intalneasca cu o femeie care are o cariera de care ii pasa, un grup de prieteni in compania carora se distreaza, o familie iubitoare si careva interese si lucruri favorite. Astfel, el va fi singurul lucru din viata ei, iar aceasta nu este cea mai sanatoasa modalitate de a avea o relatie. Adica, ea trebuie sa aiba proprira viata dar si un iubit. Sa le abia pe amandoua. Pana la urma nicio femeie n-ar trebui sa renunte sa se intalneasca cu oamenii pe care ii iubeste, sau sa renunte la propriile hobby-uri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ștefania a renunțat la viața. Era eleva in clasa a XI-a , avea doar 17 ani dar a ales sa renunțe la viața intr-un mod foarte brutal. Lacrimi de durere, multa suferința și mesaje cutremuratoare curg pe pagina ei de Facebook. O fata frumoasa, vesela cu zambetul mereu pe buze. O colega minunata, un copil.…

- Barbații pica in mrejele iubirii in momentul in care o femeie face aceste 7 gesturi, scrie estisuperba.ro. Tu știai despre ele? 1. Barbații adora cand te joci cu parul. Barbații chiar iubesc cand femeile se joaca cu parul lor. Acest lucru ii demonstreaza unui barbat ca femeia din viața…

- Sfaturile Parintelui Savatie Bastovoi despre cum sa ramai femeie intre barbati: I. O femeie care nu iubeste este cel mai vulnerabil loc din Univers. O femeie care iubeste poate schimba Universul. Nu te grabi sa actionezi in vremea dez-indragostirii tale, pentru ca toate alegerile tale vor fi oarbe si…

- TRAGEDIU O femeie de 80 de ani, Maria Putanu, din satul Armasoaia, comuna Pungesti, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator, care i-a cuprins in seara de 28 februarie, casa. Focul i-a mistuit batranei casa si i-a luat viata. Batrana locuia singura, dar de ceva vreme mai statea cu ea inca o femeie…

- Astazi marcam „Ziua egalitații salariale", o data simbolica care semnifica numarul de zile suplimentare pe care o femeie trebuie sa le lucreze pentru a caștiga un venit echivalent cu venitul inregistrat de un barbat in anul anterior: in prezent, aceasta diferența este de 52 de zile, data de 21 februarie…

- Barbații nu-și manifesta sentimentele la fel ca femeile și de aceea ne este greu sa ne dam seama daca partenerul nostru ne iubește cu adevarat. Daca nu ai avut o dovada clara a iubirii lui pentru tine pana acum, aceste 5 semne te vor ajuta sa-ți dai seama daca partenerul tau te iubește sau nu.

- Experiența de viața, educația, contextul și micile detalii formeaza mereu marile caractere. La aceasta lista se poate adauga insa și profilul astrologic al fiecarei persoane. In mod evident, fiecare zodie este reprezentata de cateva trasaturi care o fac unica. Iar astazi vorbim despre una dintre zodiile…

- Mihai Traistariu, invitat in emisiunea Star Chef, vorbește despre viața lui. Artistul spune ca a avut o relație de patru ani cu o femeie maritata. Iar asta nu e tot. Se pare ca artistului ii place "gaina batrana" și ca prefera femeile mai in varsta decat el. Alte detalii despre viața personala a cantarețului…

- Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca, intr-o societate democratica functionala, formatorii de opinie, fie ca sunt politicieni sau jurnalisti, ar trebui sa se retraga din viata publica, atunci cand fac declaratii discriminatorii. El a spus…

- Nina Iliescu a fost, poate, cea mai discreta fosta prima doamna a Romaniei. A preferat, pe durata mandatelor la Cotroceni ale partenerului sau de viața, sa stea departe de ochii lumii. De altfel, dupa ce Ion Iliescu a devenit președinte al Romaniei, Nina Iliescu, care nu a avut copii, dar a avut trei…

- 1. Te face fericita. Intr-o relație, fericirea partenerului ar trebui sa fie egala cu fericirea ta și invers. Daca iubitul tau este fericit doar daca tu ești fericita, inseamna ca te iubește cu adevarat. Nu numai ca vrea sa te vada fericita, ci face și anumite gesturi de tandrețe, chiar…

- Astrele scot la iveala care sunt cele 3 zodii feminine din zodiac care au puterea de a salva sufletul barbaților și care le vor aduce fericirea pe fața și in inima oricand, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt acestea! Citeste si Zodiac chinezesc 2018. Ce talismane norocoase sa porti in Anul…

- Barbatul LEU: Acești nativi au fost inzestrați cu darul de a ieși in evidența oriunde ar merge. Emana masculinitate și sunt mai mult decat siguri pe ei. Le place sa-și domine partenerele și toate femeile pun ochii pe ai atunci cand se afla intr-un loc public. In momentul in care acestor…

- Barbații ar trebui sa se considere cu adevarat norocoși daca au alaturi o femeie care sa le poarte de grija, sa-l iubeasca necondiționat. Totuși, sentimentele nu sunt reciproce mereu și pentru a ajunge la inima persoanei pe care ți-o dorești in viața ta, trebuie sa faci anumite lucruri pentru a-i demonstra…

- Daca in strainatate a sta cu chirie este un lucru cat se poate de obișnuit, chiar si pentru o viața intreaga, in Romania viața de chiriaș este de cele mai multe ori doar o etapa de tranziție (pana la cumpararea propriului apartament). Sosiți in București pentru facultate, job, mulți tineri din provincie…

- Ies la iveala detalii terifiante din viața Nicoletei Boțan, proprietara unei gradiniței private din Sectorul 2 al Capitalei, cea care a trait un adevatat calvar in ultimele luni inainte de a fi omorata de fostul sau soț. Femeia era terorizata de Marius Cristian Botan și, cu doua luni inainte ca Nicoleta…

- Nativii Taur ar trebui sa aiba parte de o relație foarte buna cu partenerul de viața mai ales in partea a doua a zilei. Sunt șanse sa rezolve impreuna o problema care ii preocupa de ceva timp!

- Nicio femeie nu-si doreste sa iasa cu un barbat care nu stie cum sa sarute. Daca vrei sa ai o relatie de calitate atunci este bine de stiut ca sarutul este o arta pe care trebuie mereu sa o perfectionezi. Un sarut de calitatea stimuleaza dragostea si creaza o legatura cu ea. Igiena oralaEste…

- Grav accident de circulație in județul Harghita. Doua mașini s-au ciocnit pe DN12 intre localitațile Sandominic și Izvoru Mureșului. O femeie de 30 de ani și cele doua fetițe ale sale, in varsta de 3 ani și, respectiv, 8 luni, au murit in urma impactului.

- O femeie din comuna Stanesti, judetul Gorj, a fost amendata de politistii din localitate cu 100 de lei pentru ca si-ar fi lasat cainele liber pe drum. Contravenienta sustine ca nu era cainele ei.

- Cand vine vorba de fantezii, barbatii au o multime de taine ascunse. Daca iti doresti sa cunosti cele mai surprinzatoare secrete, ia atitudine in modul in care barbatii prefera sa o faci.

- RAȘINARI: Un loc bland ca pasul Domnului, un loc plin de legenda, tradiție și poezie, unde se intampla lucruri bune, lucruri care pu pe fruntea satului aura oamenilor plini de inițiativa, implicați, trudnici, cu idei care dau rod. Read More...

- Meghan Markle va trebui sa renunțe la mai multe obiceiuri banale și sa respecte toate regulile de eticheta regala dupa ce se va casatori cu Prințul Harry.De acum, Meghan Markle nu va avea voie sa poarte oja.

- Incendiu izbucnit in aceasta seara la o locuința situata pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Incendiul a fost sesizat de vecini care au vazut flacarile mari ce au cuprins locuința unei femei in varsta de 84 de ani. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere de la ISU Buzau.…

- Daca va intrebati de ce sunteti inca singuri, motivul s-ar putea sa fie incopatibilitatea. Gasirea unei persoane compatibila zodiacal ar putea fi biletul pentru o relatie de durata, spun astrologii.

- Iata scrisoarea deschisa semnata de Liviu Pleșoianu: (intertitlurile aparțin redacției) Chiar daca acest mesaj nu va este transmis de unul care e „de-o viața in PSD", ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru ca cel care il semneaza nu are doctorate la SRI, nu are carți cu prefața…

- Domnilor, fiti atenti la aceste tipuri de femei pe care este recomandat sa le evitati. NeajutorataIti face placere sa te simti supererou. Salvarea femeii aflate de ananghie este atat de ofertanta, nu? Insa ar trebui sa te intrebi cum de are intotdeauna probleme? Cum de mereu…

- Femeia BERBEC: Nativele nascute sub acest semn zodiacal tind sa se grabeasca mereu, iar acest lucru poate fi destul de intimidant pentru un barbat. Acestor femei le place sa preia controlul in relații și acest lucru ii deranjeaza pe barbați. La inceput, personalitatea acestor native…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Cristian Ganea, a declarat, duminica seara, ca este de parere ca a ajuns la varsta la care ar trebui sa plece intr-un campionat mai puternic. El a mentionat ca teoretic ar putea juca la Athletic Bilbao, deoarece indeplineste un anumit criteriu."Orice jucator…

- TaurAsteptarea ia sfarsit. Ai suferit multa vreme de singuratate, insa in 2018 norocul iti surade in plan sentimental. Te indragostesti inexplicabil de o persoana spre care altadata nici nu ti-ai fi indreptat atentia. Culmea, aceasta iti raspunde pozitiv la apel si veti reusit in timp record…

- Loredana Groza este o artista de calibru și are caștiguri pe masura. Aceasta afirma ca dintotdeauna a caștigat mai mulți decat barbații din viața ei. Loredana Groza este prezenta de ani de zile pe scena muzicala din Romania, insa de pe vremea cand era doar o adolescenta. A știut sa se reinventeze de…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Actritei îi vor fi interzise o serie de activitati care pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din comun. Meghan Markle are un cont de Instagram în care selfie-urile…

- In sfarșit, eterna intrebare "ce le place barbaților la o femeie" și-a gasit raspunsurile! Daca pana acum era vorba doar despre anumite supoziții, știința vine și ne lumineaza mintea, alungand orice urma de indoiala, scrie realitatea.net.1.

- În sfârșit, eterna întrebare &"ce le place barbaților la o femeie&" și-a gasit raspunsurile! Daca pâna acum era vorba doar despre anumite supoziții, știința vine și ne lumineaza mintea,

- Oameni din toata lumea doresc sa cumpere bitcoin, moneda virtuala pe care o considera o modalitate rapida de imbogatire. O femeie a convins zeci de barbati sa mineze pentru ea bitcoin sau sa ii ofere criptomonede. Theodora este „dominatrix financiar” si primeste „tribut” de la barbatii care simt placere…