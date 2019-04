Lucrări la infrastructura rutieră în valoare de peste 4 milioane de lei Autoritațile locale din comuna Șoimuș vor implementa un proiect de peste 4 milioane de lei. Este vorba de proiectare și execuție lucrari de modernizare a drumurilor de interes local in cadrul proiectului “Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Soimus”. 4.320.195 de lei este valoarea proiectului. Potrivit edililor, “drumurile de interes local ce fac obiectul prezentei investitii se incadreaza in categoria de importanta C (importanța normala), investitia va contribui la imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia rurala si la stoparea fenomenului de depopulare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

