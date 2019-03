Lucia & Band, în deschiderea „The Motans Grand Concert” Primul concert de anvergura din cariera artistului The Motans va avea loc pe 31 mai, la Arenele Romane, iar Lucia este cea care va canta in deschiderea acestui show suprarealist, un adevarat spectacol de lumini. Aceasta este doar prima dintre multele surprize promise de Denis Roabeș, artistul The Motans, care iși propune sa creeze, odata cu acest concert, o punte intre arta și societate, intre fantezie și realitate. Un eveniment organizat in parteneriat cu Lidl, powered by KISS FM. „Ne bucuram foarte mult sa cantam in deschiderea concertului The Motans de la Arenele Romane. Ne vedem pe 31 mai!”… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

