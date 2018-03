Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la formarea primului guvern USL. Ponta precizeaza ca George Maior nu a avut niciun cuvant de spus in formarea Cabinetului si ca ii pare rau ca l-a pus pe Dragnea la Ministerul Dezvoltarii, pentru ca asa „a facut bani…

- Dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior, fostul premier a rabufnit pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut marți, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea l-a instruit pe Claudiu Manda, președintele Comisiei de control SRI, ce intrebari sa nu-i puna lui Florian Coldea.”Audierea a avut sens in masura in care Comisia ține cont de faptul ca n-a avut in fața un politician,…

- Claudiu Manda, un parlamentar anonim, incepe sa–si faca un nume invitand la Comisia de control SRI nume rasunatoare. Au fost audiati fosti sefi ai institutiilor care nu mai sunt in functii. Numit ambasador in Statele Unite, fostul director SRI, George Maior, a venit in fata Comisiei si a raspuns la…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, marti seara, ca George Maior și Florian Coldea cunosc informații cu caracter penal despre Liviu Dragnea, iar daca aceștia vor vorbi, șeful PSD va ajunge sa faca 150 de ani de pușcarie.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Fostul premier Victor Ponta a reactionat, marti seara, in urma dezvaluirilor pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a facut in direct la Antena 3. Dragnea a sustinut ca George Maior, pe atunci director al SRI, i-a dat lui Ponta lista primului Guvern USL, precum si lista cu procurorii-sefi.

- Șeful PSD a vorbit despre o discuție telefonica dintre Ponta și George Maior, in care cei doi vorbeau despre alegerea membrilor Guvernului Ponta 1. Fostul premier neaga vehement acuzațiile privind implicarea SRI in formarea guvernului pe care l-a condus. ”Minte! El insuși a fost la…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- ”In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20:00 sa discutam despre cum va arata noul Guvern. M-a sunat Victor Ponta sa ne vedem in seara respectiva, dar…

- Victor Ponta a lansat o acuzație extrem de grava la B1 TV! Conform fostului premier, George Maior și Florian Coldea știu informații cu caracter penal despre actualul președinte al Camerei Deputaților și pe care le tainuiesc.”Daca vorbesc domnul Maior și domnul Coldea, Liviu Dragnea o sa faca…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Liviu Dragnea a dezvaluit cum s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Victor Ponta ar fi stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI, George Maior. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Liviu Dragnea lanseaza 'bomba' serii. Seful PSD l-a atacat pe fostul premier, Victor Ponta. Atacul a fost unul distrugator. Dragnea a dezvaluit cum s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Ponta ar fi stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI, George Maior. Dragnea a facut…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii".Victor…

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- "Domnul Manda mai minte din cand in cand si face referiri la colegii lui. Eu l-as ruga sa se abtina ca nu e la nivelul colegilor ca sa vorbeasca." a atentionat deputatul. Intrebat de Andra Miron pentru cine minte, in serviciul cui, Radulescu a spus: "Pai nu stiu, tre' sa spuna el in serviciul…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu afirma ca pana joi se va decide daca va candida la una din functiile de conducere din partid, la congresul de la sfarsitul saptamanii. "Stiti foarte bine regula in partid - aici supunem la vot, vorbim intre noi, decizia finala se ia prin…

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer acest…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand ca erau niste intalniri informale ale unor oameni care au relatii formale, potrivit…

- Presedintele PSD vine cu o replica dura, dupa ce fostul sef al SRI George Maior a sustinut in cadrul audierilor la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI ca au existat petreceri la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti…

- Fostul premier Victor Ponta jubileaza dupa dezvaluirile fostului șef al SRI, George Maior, potrivit carora Liviu Dragnea a participat la întâlnirile informale cu șefii de servicii secrete și cu Kovesi.

- Fostul premier, Victor Ponta, a avut o ieșire furibunda, dupa ce in spațiul public a aparut informația ca George Maior, fostul șef al SRI, a confirmat o informație exploziva in timpul audierilor Comisiei parlamentare prezidate de Claudiu Manda. Ambasadorul Romaniei in SUA a afirmat ca atat Liviu Dragnea,…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior , ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Pro Romania, partidul infiintat de Victor Ponta si Daniel Constantin, a primit astazi personalitate juridica.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele Iohannis pe tema justiției ”Un nou inceput! Pro Romania a primit astazi personalitate juridica. Au fost noua…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica seara, la Antena 3, ca președintele PSD Liviu Dragnea și procurorul-șef DNA Laura Codruța Kovesi au discutat in anul 2014 despre un dosar penal deschis de procurorii anticorupție pe numele lui Dragnea, la vremea respectiva președinte executiv al PSD. La…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, la iesirea de la DNA, unde a fost audiat ca martor in dosarul Tel Drum, ca s-a lamurit toata lumea ca el nu a facut denunt impotriva lui Liviu Dragnea. „E prost, pe bune, Dragnea, ca chiar nu i-am facut nimic”, a afirmat Ponta. „Declaratia a durat jumatate…

- UPDATE Victor Ponta, audiat la DNA. Ce au vrut sa stie procurorii Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la Directia Nationala Anticoruptie, surse judiciare precizand ca a fost chemat pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum. UPDATE: Fostul premier Victor Ponta a declarat vineri, la…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat vineri, la iesirea din sediul DNA, ca a fost intrebat de procurori daca se simte amenintat de afirmatiile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, la adresa lui. "Declaratia a durat jumatate de ora si vreo doua ore redactarea, am stat cu avocatii pe hol.…

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- In declarația de martor data in 18 septembrie 2017, Victor Ponta a oferit detalii procurorului care instrumenteaza dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal și Liviu Dragnea. Inclusiv despre modul autoritar in care acesta conduce PSD și despre cum discutau cu el primarii și șefii de consilii județene…

- Este o declaratie data de Victor Ponta, in calitate de martor, in data de 18 septembrie 2017, intre orele 11.24 – 12.32, in fata procurorului DNA Alexandra Carmen Lancranjan, zisa “Veverita”. In frangmentul prezentat de luju.ro, se poate observa ca Victor Ponta vorbeste despre modul autoritar…

- Zona turnatorilor ”Te duci intr-o zona marginala, a turnatorilor, din care nu se mai poate sa faci politica la nivel inalt. Domnul Ponta spune ca `nu sunt denunțator, sunt martor`, dar sunt mulți martori, care, de fapt, au denunțat. Sunt convins ca declarația dlui Ponta, data la DNA, va ieși…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, ca este dispus sa-i dea bani presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ca acesta sa copieze de la DNA declaratia data de el ca martor in dosarul Tel Drum. Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasoara un nou termen al dosarului…

- Victor Ponta a fost chemat la Curtea Suprema in calitate de martor in dosarul Turceni-Rovinari. Ponta in schimb a vorbit jurnaliștilor despre acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD Liviu Dragnea și i-a cerut acestuia demisia pentru neadevarurile pe care le-a spus. Victor Ponta a fost chemat…

- Declarația exploziva a lui Victor Ponta despre Liviu Dragnea, cu doar o zi înainte de marele meci din PSD în care taberele șefului social-democrat se confrunta cu cele ale premierului Tudose: &"Liviu Dragnea s-a razbunat pe mine.

- Victor Ponta a facut o declarație surprinzatoare duminica dupa-amiaza, la Antena 3. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el jignindu-i intelgența. ”S-a razbunat pe mine. S-a razbunat mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența,…

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…

- "Si eu vreau sa merg la comisia SRI si tot astept de la domnul Manda sa ma invite. Tot i-am dat semnale. Poate nu-mi dau seama ca sunt importante (informatiile pe care le detine - n.r.), dar, daca ma intreaba, s-ar putea sa detin informatii de care nici eu sa nu fiu constient ca sunt importante.…

- Avangarde a realizat un sondaj, iar fanii au fost nevoiti sa raspunda la intrebarea "Care este adevarata Steaua Bucuresti?". 34% dintre respondentii sondajului au fost de parere ca FCSB e adevarata continuatoare a echipei din Ghencea. Gigi Becali a oferit o reactie in acest sens, sustinand ca vrea…