Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi cruciala in ancheta crimelor de la Caracal. Gheorghe Dinca, cel acuzat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a mers impreuna cu anchetatorii la casa groazei, acolo unde este in desfașurare o reconstituire.

- Gheorghe Dinca a avut o reacție incredibila atunci cand i s-a aratat o fotografie in care apare Luiza Melencu. Principalul suspect in cazul Caracal nu s-a putut abține sa nu exclame ceva cu totul...

- Rasturnare e situație in cazul Caracal. Fata monstrului Gheorghe Dinca rupe tacerea și vorbește despre faptele criminalului. Aceasta face dezvaluiri incendiare din trecutul lui Dinca și ii ataca pe anchetatori. Este nemulumita de faptul ca nu a fost lasata sa vorbeasca deloc cu tatal sau.

- Printre probele stranse de anchetatori pana acum din locuinta si masina lui Gheorghe Dinca se numara si o geanta mica, albastra, despre care se credea ca este a Alexandrei Macesanu. Surpriza insa, parintii fetei spun ca acest lucru nu ar fi adevarat. Alexandru Cumpanașu, unchiul ultimei victime a criminalului,…

- Lovitura de teatru in cazul de la Caracal! Daca pana acum se credea ca Gheorghe Dinca ar fi acționat de unul singur, ei bine, acum ies la iveala detalii naucitoare.Unul dintre oamenii apropiați de caz face o dezvaluire-bomba, susținand ca se știa faptul ca Dinca era capul unei rețele. Citește…

- Apar informații șocante legate de Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal care a ingrozit intreaga Romanie. Se pare ca barbatul care susține ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu iși teroriza vecinii și nu de puține ori s-a intamplat chiar sa-i ia la bataie.

- Criminalul din Caracal, principalul suspect in cazul dispariției și uciderii Alexandrei Maceșanu și Luiza Melencu,disparute din Caracal, ar fi decis sa-si retraga contestatia pe care a formulat-o la decizia de arestare preventiva data, sambata, de Tribunalul Dolj, pe motiv ca aceasta este cea mai corecta…

- Lovitura de teatru in cazul care a cutremurat intreaga Romanie! Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani, violata și sechestrata de monstrul din Caracal, ar putea fi in viața.Polițiștii vin cu noi informații, care arunca-n aer cazul in care a fost arestat, pentru 30 de zile, Gheorghe Dinca, dezvaluit,…