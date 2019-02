Partidul lui Tariceanu a luat o decizie in privinta alegerilor prezidentiale. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, la Antena 3, din nou, ca se gandeste serios la o candidatura la alegerile prezidentiale de la finalul acestui an. Nu este prima oara cand Tariceanu vorbește in spațiul public despre candidatura sa la prezidențiale.