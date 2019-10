Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autovehiculelor diesel care circula pe drumurile din Europa a ajuns la 51 de milioane, in crestere cu 74% comparativ cu anul 2016, cand a izbucnit scandalul Volkswagen, reiese dintr-o analiza a organizatiei Transport si Environment (T&E) de la Bruxelles, citata de 2Celsius Romania.…

- Peste 6.000 de romani s-au inscris in anul 2019 in Registrul donatorilor, care numara in prezent 66.128 de persoane. In Romania, in fiecare an, 3 persoane la 100.000 locuitori sunt diagnosticate cu cancere de sange iar singura soluție terapeutica o reprezinta transplantul de celule stem hematopoietice.…

- In anul 1976 Germanii de la Boney M debutau cu albumul “Take the Heat Off Me” pe care se regasește și piesa “Sunny”. Aceasta avea sa ajunga un hit in Europa. Ocupa locul 1 in Germania, Franța, Austria, Belgia și Olanda și intra in top 5 in Marea Britanie, Norvegia, Elveția și Irlanda. Piesa prinde și…

- USR aminteste, intr-un comunicat, ca daca Executivul PSD nu intervine, maine, 11 septembrie, la miezul noptii, expira termenul pana la care romanii din Diaspora se pot inregistra fie pentru vot in sectie, fie pentru vot prin corespondenta pe https://www.votstrainatate.ro/.Pana in acest…

- Calificarea naționalei de fotbal a Romaniei la Euro 2020 este pe muchie de cuțit. Daca nu termina pe locul 2 in preliminarii, tricolorii ar mai avea o șansa sa mearga la turneul final continental prin play-off-ul Ligii Națiunilor. Condiția este ca toate cele 20 de echipe calificate direct la turneul…

- Audi continua campania de promovare a SUV-ului electric e-tron. De aceasta data, nemții au pus la cale un mic tur de forța in Europa. Trei exemplare Audi e-tron 55 quattro au pornit din zona de nord a Sloveniei și au avut de parcurs peste 1.600 de kilometri in 24 de ore. Cei noua jurnaliști care s-au…

- 47% dintre romanii care au emigrat vor sa se intoarca in tara, fata de 57% in 2017, arata rezultatele unui studiu despre diaspora romaneasca, potrivit unui comunicat transmis de RePatriot - un proiect al Romanian Business Leaders, potrivit Agerpres. Studiul a fost realizat de Open-I Research, la…

- Studiul a fost realizat de Open-I Research, la comanda RePatriot, în perioada în iulie - august, în baza unui chestionar completat online de catre 1810 români emigrati în tari precum Spania, Italia, Marea Britanie, Irlanda, Germania, SUA, Franta, Canada, Austria, Norvegia,…