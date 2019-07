Stiri pe aceeasi tema

- 'Vom incerca cu aceasta coalitie (...) sa oferim o escorta militara navala navelor comerciale' pentru a garanta libertatea navigatiei in aceasta zona strategica pentru transportul de petrol, a explicat generalul Mark Milley in fata unei comisii a Senatului care urma sa-i confirme numirea in functia…

- Statele Unite au în vedere formarea unei coaliții internaționale pentru escortarea navelor comerciale în Golf, dupa mai multe atacuri împotriva unor petroliere atribuite Iranului de catre Washington, a declarat joi un înalt oficial american, citat de AFP."Vom încerca…

- Capitanul petrolierului iranian Grace 1 sechestrat cu o saptamana in urma de autoritatile din Gibraltar si ofiterul sau secund au fost arestati joi de politia teritoriului britanic, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Aceste arestari intervin intr-un…

- Cinci ambarcațiuni aparținând Garzilor Revoluționare din Iran s-au apropiat miercuri de un tanc petrolier britanic și au cerut echipajului sa opreasca nava, însa iranienii s-au retras în urma avertismentelor lansate de o fregata britanica ce se afla în zona, au afirmat mai mulți…

- Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa se prabuseasca in flacari" si "sa se incheie in dizgratie" in memoriile si rapoartele sale transmise Londrei, potrivit saptamanalului."Nu credem cu adevarat ca aceasta administratie va deveni substantial mai normala,…

- Iranul a convocat ambasadorul britanic la Teheran pentru a denunta ceea ce a numit ca fiind „capturarea ilegala” de catre Marina Regala a unui petrolier iranian in apropiere de Gibraltar, relateaza BBC.Marina Regala Britanica a informat ca a ajutat autoritatile din Gibraltar sa captureze nava…

- Marea Britanie nu considera ca Statele Unite sau Iranul iși doresc un razboi, insa Londra este preocupata de posibilitatea declanșarii unui conflict accidental, a declarat Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe, potrivit cotidianului The New York Times, scrie Mediafax."Suntem foarte preocupați:…

- Marea Britanie nu crede ca SUA sau Iranul doresc un razboi, dar este foarte ingrijorata de posibilitatea izbucnirii unui conflict accidental, a avertizat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, transmite Reuters. ''Suntem foarte ingrijorati: nu credem ca vreuna dintre parti…