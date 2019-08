Broaste-bou, pitoni si pinguini se afla printre animalele care sunt ademenite de ingrijitorii de la London Zoo (Gradina Zoologica din Londra) sa urce pe cantar in aceasta saptamana, in cadrul unui recensamant anual ce urmareste inregistrarea cu meticulozitate a greutatii si a marimii fiecaruia dintre aceste vietuitoare, informeaza Reuters.



Acest control anual permite ingrijitorilor sa analizeze starea generala de sanatate a animalelor, descoperirea unor eventuale sarcini, identificarea perioadei de naparlire si administrarea unor medicamente in functie de greutatea corporala a fiecarui…