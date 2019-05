Federatia Loja de Onoare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 i-a adresat joi o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care ii cere sa nu foloseasca "Revolutia Romana in scopuri electorale". "Urmare a comunicatului Dvs. intitulat 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989. 2019 - Anul omagierii victimelor comunismului, cu respect ne adresam Dvs., dle Presedinte al Romaniei, Klaus Werner Iohannis, calitate pe care ati dobandit-o in urma alegerilor libere, prin vot democratic al poporului roman. In Decembrie 2019 se implinesc 30 de ani de la Revolutia Romana, 30 de ani in democratie…