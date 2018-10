Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce au plasat-o sub protectia politiei pe logodnica turca a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, mort la 2 octombrie in interiorul Consulatului Arabiei Saudite la istanbul, potrivit presei turce de stat, scrie Reuters, informeaza News.ro.Hotararea de a o plasa pe Hatice Cengiz…

- Autoritatile turce au plasat-o sub protectia permanenta a politiei pe logodnica jurnalistului saudit asasinat Jamal Khashoggi, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei Anadolu. Biroul guvernatorului din Istanbul a plasat-o pe Hatice Cengiz, cetateana turca, sub protectia politiei 24 de ore din…

- Autoritatile turce au plasat-o sub protectia permanenta a politiei pe logodnica jurnalistului saudit asasinat Jamal Khashoggi, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei Anadolu preluata de Agerpres. Biroul guvernatorului din Istanbul a plasat-o pe Hatice Cengiz, cetateana turca, sub protectia…

- Arabia Saudita se pregateste sa faca un anunt recunoscand ca jurnalistul Jamal Khashoggi a incetat din viata in urma unui interogatoriu care ar fi mers prost, a informat postul american de televiziune CNN citand doua surse, transmite Reuters.Una dintre surse a precizat ca anuntul este in curs…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Sediul Consulatului Arabiei Saudite la Istanbul urmeaza sa fie perchezitionat luni dupa-amiaza, in cadrul anchetei cu privire la disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit unor surse doplomatice citate de postul NTV, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Khashoggi, care s-a…

- Ministrul sustine ca acuzatiile privind uciderea lui Khashoggi sunt "minciuni" care vizeaza Guvernul saudit, informeaza Reuters care citeaza agentia oficiala de presa. O delegatie din Arabia Saudita a ajuns, vineri, in Turcia ca parte a investigatiei comune privind disparitia jurnalistului saudit Jamal…

- O delegatie din Arabia Saudita a sosit vineri in Turcia pentru ancheta referitoare la disparitia jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, transmit dpa si Reuters preluate de Agerpres. Joi, purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, a declarat ca Ankara a acceptat o propunere…