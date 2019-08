Locuri sacre de văzut în Israel într-un pelerinaj de toamnă (PUBLICITATE) Locul unde s-au pus bazele principalelor trei religii monoteiste ale lumii, Israel este țara unde spiritualul intalnește modernitatea, o intersecție a civilizațiilor ce aduna anual milioane de pelerini gata sa calce pe urmele Mantuitorului Hristos. O calatorie de regasire sufleteasca spre Pamantul Fagaduinței, macar o data in viața, este obligatorie pentru orice creștin! Profita de Oferta Speciala pregatita de Europa Travel și rezerva pana la 30 august, circuitul-pelerinaj in Israel la tariful special de 469 euro/persoana - redus de la 499 euro, valabil pentru plecarea din 13.09, și primești bonus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

