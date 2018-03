Stiri pe aceeasi tema

- ANPC sfatuieste consumatorii sa cumpare peste si produse din peste numai din locuri autorizate si sa ceara mereu bonul de casa. Directorul ANPC Paul Anghel sfatuieste consumatorii, avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia Sarbatorilor Pascale, sa nu cumpere peste si produse…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.439 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Peste 1.000 de persoane au participat, joi, la marșul desfașurat în centrul municipiului Cluj-Napoca, de la Institutul Teologic Protestant spre Biserica „Sfântul Mihail. Steaguri, cântece și ceremonii Tineri îmbracați în costume populare tradiționale au…

- Legea Educatiei prevede ca institutiile de invatamant superior trebuie sa aduca la cunostinta candidatilor, cu cel putin sase luni inainte de sustinerea concursului de admitere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina web proprie, informatiile necesare privind admiterea, inclusiv cifra de…

- O biserica din 1820 din comuna Vultureni, monument istoric, facuta scrum noaptea trecuta Biserica ortodoxa din localitatea clujeana Faurnei, care dateaza din 1820, monument istoric, a fost distrusa in totalitate in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu. Incendiul a fost stins…

- „Avem disponibile 287 posturi in servicii, dintre care 27 in comert, 66 in hoteluri si restaurante si 194 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 117 de posturi in confectii, 244 in constructii, 90 in industrie si 19 in Sanatate si Asistenta Sociala", a adaugat…

- Un tanar de 18 ani din Iași a vrut sa se sinucida dupa o cearta cu iubita! Baiatul ara suparat pentru ca acum cateva zile s-ar fi certat cu pritena lui, care locuiește in Arad. Tanarul s-a nascut la Arad, insa dupa ce mama lui a decedat, s-a mutat la bunica sa. De la patru ani, batrana s-a ocupat de…

- Prima faza din calendarul de inscriere a copiilor pentru invatamantul primar va avea loc in perioada 8-26 martie. Este vorba de completarea si depunerea cererilor. Potrivit Ministerului Educatiei, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august…

- Patriarhia Romana vrea sa construiasca un ansamblu rezidential pe un teren de 5.000 de metri patrati de pe strada Pajurei, cu blocuri de opt etaje, peste regimul de inaltime al zonei, sustine consilierul general USR Roxana Wring. “Imobiliarele sunt sfinte!”, a spus aceasta.

- Mutare fulger pe o importanta piața. Un gigant elvețian va ridica, de la zero, o noua fabrica in țara noastra. Este o investiție uriașa care va crea sute de locuri de munca și va face ca Romania sa devina cunoscuta intr-un domeniu vital.Potrivit Bugetul.ro, compania s-a aflat printre cei șase…

- Un gigant de pe piața locala face o mutare de proporții. Lider pe segmentul sau de piața, acesta a luat decizie de a construi o noua fabrica, informeaza Bugetul.ro.Prin aceasta mutare, colosul creeaza sute de noi locuri de munca. Anunțul a fost facut de reprezentanții companiei. Citește AICI…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. In perioada 2011 - 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau in domeniul…

- Un tanar de 22 de ani din Targu-Jiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce și-a injunghiat prietenul. Cei doi au baut impreuna și, amețiți de alcool, s-au luat la bataie. Gazda a luat o baioneta și i-a infipt-o in piept amicului sau. Barbatul și-a filmat amicul agonizand, intins pe podea.…

- Fr. Stephen Freeman este preot la Biserica „Sf. Ana" din Oak Ridge, Tennessee. Este autor a numeroase carti si articole, precum si al unui post de radio ortodox din America. In materialul care urmeaza ofera o analiza a povestii distrugerii Sodomei si Gomorei, o talmacire non-istorica ce ...

- vezi galeria Proiectarea si autorizarea noului sediu central al Lidl Romania a durat doi ani, iar constructia inca doi ani. Cele doua corpuri de cladire insumeaza peste 12.000 de metri patrati utili, iar sediul in care lucreaza, din 22 ianuarie 2018, 312 angajati, beneficiaza de 234 de locuri de…

- Reteaua EURES din cadrul Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca a anuntat ca se face selectie pentru 30 de locuri de munca in domeniul agricol (recoltare zmeura, mure și afine) in Portugalia. Selecția candidaților se va desfașura in ...

- „Propunerea ministrului nu este una de impozitare. Este o falsa perspectiva a ceea ce dumnealui a comunicat. Ministrul s-a referit doar la o mai accentuata folosire a activitatilor filantropice si sociale a cultelor religioase din Romania, pentru ameliorarea unor stari disfunctionale din societatea…

- Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3. „Locuri de muncă pentru toți", Obiectivul specific 3.7. „Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană",…

- A devenit deja o tradiție in orașul Otopeni, ca Biserica și Școala sa intinda o mana elevilor cu rezultate meritorii la invațatura obtinute in conditii grele din cauza suferintelor de multe feluri prin care trec: boala, probleme familiale, dificultati mari provenite din insusi procesul de invatare…

- Anul 2018 va fi unul bun și rodnic pentru Republica Moldova. Noutațile principale sunt legate de economie, în special agricultura, dar și de politica. Ce schimbari ne așteapta în anul care a început deja, aflați din interviu. Noul an vine întotdeauna cu…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 137 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatorasistent medical generaliststudii postlicealeatestat libera practicaCAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE LACU SARAT BRAILAStatiunea Lacu Sarat Ale...

- In fiecare an, in ziua de 30 ianuarie, credincioșii sarbatoresc Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvantatorul și Ioan Gura de Aur. Ei au trait la sfarșitul secolului al IV-lea și inceputul secolului al V-lea. Fiecare dintre ei a avut o contribuție esențiala la teologia creștina.…

- Suntem in sezonul rece, iar la nivel national numarul bolnavilor de gripa creste cu fiecare zi care trece. Chiar daca in randul oamenilor se mentine o stare foarte tensionata, medicii ne sugereaza ca nu sunt motive sa ne facem griji. In ultimele zile, mii de romani au fost diagnosticati cu infectii…

- Iata 8 semne ca ghidul tau spiritual incearca sa te contacteze. Un mesaj special Ghidul spiritual ar putea folosi materialele scrise pentru a ajunge la tine. Ai citit vreodata ceva, pentru ca apoi sa auzi exact cuvintele citite? Ai subliniat un pasaj dintr-o carte sau revista, pentru a apoi sa o…

- Compania aeriana Turkish Airlines vine in sprijinul celor dornici de vacanta cu noi oferte promotionale pentru destinatii precum Guangzhou, Beijing, Bangkok, Phuket, Male, Antananarivo, Mauritius, Seychelles, Atlanta si Miami.Noile promotii Turkish Airlines cu plecare din Constanta le puteti descoperi…

- O fotografie realizata de Sarbatori o infatiseaza pe vaduva lui Nae Lazarescu langa bradul de Craciun instalat la teatru, fiind, probabil, angajata pe alt post, scrie BZI. Nae Lazarescu, vedeta Teatrului de Revista „Constantin Tanase”, acolo unde facea cuplu cu Vasile Muraru, a murit in 2013,…

- O biserica din Franta s-a adaptat vremurilor în care traim si a luat decizia sa achizitioneze si instaleze un cititor de carduri, pentru a le permite si credinciosilor care nu au bani lichizi sa doneze.

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri gorjeni, Florin Paduraru a murit vineri, in urma unui infarct. Societatea pe care o deținea, Romania Hidro Service SRL, derula afaceri de peste 3 milioane de euro in domeniul fabricarii și comercializarii de garnituri hidraulice, fiind reprezentanta…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, a aprobat vineri, 19 ianuarie, cresterea numarului de locuri pentru formarea…

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- Ca sa caștige suma de 100.000 de lei pusa in joc la “Guess My Age”, frații Sen trebuie sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vin in fața lor. Și se pare ca le merge cat se poate de bine.

- Viorel Lis si-a facut testamentul. Fostul primar si-a pregatit cerintele post-mortem. Acestea se adreseaza in special sotiei sale, Oana. Fostul primar al Capitalei ii cere sotiei sale sa nu se marite nici cu acte si nici in biserica dupa moartea lui. De asemenea, Viorel Lis vrea ca nimeni sa nu planga…

- Ce i-a cerut Viorel Lis soției sale sa faca dupa moartea lui. Fostul edil al Capitalei doreste ca Oana sa sa nu se marite cu acte si nici in biserica, preferand sa pastreze numele de Lis. „Diferenta dintre mine si Oana este destul de mare si am avut probleme destul de mari. Inainte de a face operatia,…

- Acuzatii dure dupa moartea unui bebelus la spitalul din Rovinari. Medicul Cristina Caliman sustine ca un neonatolog ar fi salvat fetita care a murit la o zi distanta dupa ce s-a nascut. In replica, managerul spitalului recunoaste ca se confrunt...

- Consilierii locali vor aproba miercuri într-o ședința indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Parking Primaverii nr. 8. Potrivit Primariei Cluj-Napoca, terenul pe care se propune construirea parkingului are suprafața de 5.547 mp și este situat în cartierul Manaștur…

- Un barbat de 56 de ani, din Decindeni, a fost retinut de Politie dupa ce si-a omorat in bataie mama in varsta de 81 de ani. Suspectul a declarat initial ca mama sa s-a lovit in timp ce cara lemne, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis vineri. Cei doi…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia (Campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura la recoltarea zmeurei.Selectia candidatilor se va desfasura in doua localitati din tara1. Roman (judetul Neamt) 17 ianuarie 2018 Complex Bradutul Bulevardul Republicii nr.46 langa Li...

- Un sofer si-a vazut moartea cu ochii si doar norocul a facut ca accidentul rutier in care a fost implicat sa nu-i fie fatal! S-a intamplat, miercuri, in municipiul Arad, pe strada Voinicilor. Un autoturism a fost lovit lateral, chiar in partea conducatorului auto, de catre o autocisterna. In urma impactului,…

- Nu trebuie sa pleci prea departe ca sa gasesti peisaje rustice superbe, asemeni celor din Elvetia sau Franta. Le avem chiar langa noi. Si nu numai ca le avem, dar sunt cam de o suta de ori mai pitoresti. Am pregatit mai jos, o lista cu sase dintre cele mai frumoase sate din Romania.

- Familia Regala va lua parte, sambata, 13 ianuarie, la parastasul de patruzeci de zile de la moartea regelui Mihai I al Romaniei. Evenimentul va fi organizat la Curtea de Arges, iar Casa Regala transmite ca toti cei care doresc sa ia parte sunt bineveniti.

- Cateva sute de pelerini sunt au mers la manastirea Hodos-Bodrog pentru a participa la slujbele de sfintire a apei. Cu aceasta ocazie, s-au oficiat mai multe slujbe, printre care taina Sfantului Maslu, liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur si Slujba Aghiasmei celei Mari. Pentru ca manastirea, aflata la…

- Mai mult, potrivit unui studiu Gallup, folosirea talentelor joaca un rol important in ceea ce priveste sanatatea ta. In mai mult de 12.000 de interviuri, realizate in ultima jumatate a anului 2012, cercetatorii de la Gallup au descoperit ca cu cat o persoana isi folosea punctele forte de-a lungul…

- Moartea suspecta a unei femei, de 79 de ani, din Targu Jiu este anchetata de polițiștii gorjeni. Oamenii legii au deschis un dosar de ucidere din culpa, dupa ce batrana a fost gasita aseara inecata, in raul Jiu, in zona Stadionului Municipal din municipiu. Cadavrul a fost scos din apa cu ajutorul pompierilor…

- Fostul ministru al Securitații Naționale a decedat astazi. Familia indoliata anunța ca toti cei care l-au cunoscut si pretuit pot sa-si ia ramas bun de la el la Biserica „Sfanta Teodora de la Sihla" pe data de 1 ianuarie 2018, incepand cu ora 17.00.

- Sinuciderea sotilor Maleon a socat intreaga tara, iar amanuntele care ies acum la iveala sunt de-a dreptul terifiante. Moartea celor doi i-a socat pe prietenii lor, care ii stiau drept niste soti educati, care se iubeau enorm.Citeste si: Un celebru fost senator SOCHEAZA din nou: Ce dezvaluiri…

- Reprezentantii institutiei de invatamant superior au transmis un mesaj dupa tragedia din familia prof. univ. dr. Bogdan Maleon, care a fost gasit mort alaturi de sotie, in prima zi de Craciun.

- Sotia sefului statului, Carmen Iohannis, a particpat singura la slujba de Craciun de la Biserica romano-catolica din centrul Sibiului, în conditiile în care anul trecut ea a fost însotita si de presedintele Klaus Iohannis.