- Anna Lesko și Dj Vinnie s-au desparțit definitiv dupa 8 ani de relație și, se pare, motivul ar fi intocmai Mike Diamondz, cantarețul cu care artista a fost surprinsa in club, in ipostaze tandre. Mike Diamondz (36 ani) a oferit primele declarații despre relația pe care o are cu Anna Lesko (40 ani) și…

- Rusoaica Svetlana Kuznetsova a anuntat, joi, ca nu îsi poate apara titlul cucerit anul trecut la turneul Citi Open de la Washington din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat în încercarea de a obtine viza de intrare în SUA, informeaza Reuters. Jucatoarea…

- Dan Alexa a reacționat dupa scandalul in care a fost implicat cu impresara Anamaria prodan, care l-a lovit peste fața. Dan Alexa a fost lovit de sotia lui Laurentiu Reghecampf. Motivul invocat de cei doi a fost legat de unele transferuri nereusite. Acum, Dan Alexa a rupt tacerea și a explicat, pentru…

- Anda Calin a facut primele declarații dupa ce s-a impacat cu Liviu Varciu. Acesta a urcat din nou pe scena, iar prezenta la eveniment a fost și bruneta, care s-a declarat mandra de barbatul ei. „Am avut asa emotii, acum mi-au mai trecut. Ma simt super. Cred ca inca le am. Zicea Liviu inainte: "Omule,…

- Anda Calin a oferit primul interviu dupa ce s-a impacat cu Liviu Varciu! Au trecut prin momente mai putin placute, dar conteaza ca acum le-au depasit! Anda a spus pentru Antena Stars cum arata viata lor, dar si ce a facut de dragul iubitului ei.

- Sore traiește o frumoasa poveste de dragoste cu tatal fetiței sale, avocat de profesie, de peste cinci ani, insa cei doi nu au ajuns la altar pana acum. Sore Mihalache, in varsta de 29 de ani, nu a imbracat pana acum rochia de mireasa, dar nici nu se grabește sa faca acest pas. Artista a fost in repetate…

- Liviu Varciu a fost surprins intr-o ipostaza plina de tandrețe la mare, alaturi de fiica sa cea mica, Anastasia. Aflat pe plaja, artistul se joaca cu micuța Anastasia, care este pe zi ce trece mai simpatica. Imaginea tata-fiica este una adorabila, lucru pe care l-au remarcat și fanii artistului. "Se…