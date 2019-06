Liviu Pleşoianu, mesaj pe Facebook: Nu mulţi îşi asumă asta. Să nu ne mai minţim "Nu mulți iși asuma asta, dar eu voi spune lucrurilor pe nume: in momentul de fața, e clar ca suntem o colonie! Intrebarea este daca și vrem, majoritar, sa fim o COLONIE. Vrem? ...Sa fim atunci o colonie! Se va vedea, concret, ce vrem sa fim la alegerile prezidențiale din acest an. Vrem? Ne place? Excepțional! ...Dar macar sa nu ne mai mințim! Sa nu ne mai mințim ca suntem "stat suveran", ca așa scrie in Constituție... Hai sa fim serioși! Prin ceea ce facem noi cu noi și prin modul in care ne raportam la cei din afara țarii aratam daca suntem sau nu CU ADEVARAT un stat suveran. Deocamdata,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

