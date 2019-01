Liviu Pleșoianu: ”CANDIDEZ la alegerile prezidențiale”. Ce spune despre PSD „Merg pana la capat. Mulți imi transmit, de mai bine de un an, mesaje in care ma incurajeaza sa candidez la alegerile prezidențiale din acest an. Ca sa fie lucrurile clare, o spun acum: Da, voi candida la alegerile prezidențiale din acest an! Vreau foarte mult sa ofer o alternativa sanatoasa, un exemplu", a spus Liviu Pleșoianu, joi, 24 ianuarie, intr-un live pe contul sau oficial de Facebook. „Apropo de candidatura mea, PSD va decide așa cum va crede de cuviința. La momentul la care aceasta decizie va fi luata, va fi facuta publica. Eu imi doresc – și o spun public – sa candidez din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko si-a anuntat marti candidatura în alegerile prezidentiale de la 31 martie, în care este favorita, devansându-l pe presedintele în exercitiu Petro Porosenko, potrivit ultimelor sondaje, relateaza AFP. …

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko si-a anuntat marti candidatura in alegerile prezidentiale de la 31 martie, in care este favorita, devansandu-l pe presedintele in exercitiu Petro Porosenko, potrivit ultimelor sondaje, relateaza AFP. ”Candidez la presedintie”, a anuntat Timosenko…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta saluta decizia Corinei Crețu de a candida la alegerile europarlamentare din partea partidului sau.„Candidatii PRO Romania pentru Parlamentul European trebuie sa fie PROfesionisti , PRO Europa si PRO Dezvoltare si Progresul Romaniei! OFICIAL Corina Crețu…

- „Trebuia oprit de multa vreme... Am cerut suspendarea Insului Bizar inca din decembrie 2016! Cand un Președinte ajunge sa suspende țara, Parlamentul are OBLIGAȚIA de a-l suspenda pe el, dincolo de orice calcule electorale!”, a scris, in miez de noapte, Liviu Pleșoianu pe rețeaua de socializare Facebook.…

- Dacian Ciolos anunta ca va candida la alegerile europarlamentare. "Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discuție care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: „Iți dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci…

- Un tur doi al alegerilor prezidențiale intre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea ar fi un blat, un aranjament ce i-ar conveni actualului președinte, pentru ca din start liderul social-democraților n-ar avea nicio șansa, spune șeful partidului PRO Romania, fostul premier Victor Ponta. Contracandidat al…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a declarat ca avand in vedere dimensiunea PSD la nivelul electoratului, un candidat social-democrat in alegerile prezidentiale va avea toate sansele nu numai sa intre in turul doi, dar si sa castige, ea adaugand ca daca va exista intelegere in alianta…

- Dupa demisia din functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu a oferit o scurta declaratie DC News in care a comunicat faptul ca analizeaza varianta unei discutii mai aplicate asupra motivelor care au stat la baza deciziei sale de a se retrage din aceasta functie importanta…