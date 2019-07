Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 23 iulie, deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat ca va candida ca independent la alegerile prezidentiale. Voi candida ca independent la alegerile prezidentiale din acest an, cu sustinerea tuturor celor care cred in acest mesaj La 30 de ani de la Revolutie, FIE sa triumfe curajul, nu frica,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat in aceasta seara, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va candida ca independent la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an. "Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred in…

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat marți, la sosirea la ședința conducerii partidului in care ar trebui stabilit candidatul la prezidențiale, ca ea a vrut sa faca un bine partidului prin faptul ca s-a oferit sa candideze pentru Palatul Cotroceni, dar a subliniat ca daca partidul nbu o…

- "Sa ținem cont, sa nu uitam niciodata ca oamenii care ne voteaza nu vor doar paine, ei nu sunt doar un mare stomac... Sunt oameni demni, cu coloana vertebrala, care vor paine, cum vrem cu toții, dar care nu sunt dispuși sa se tarasca pentru a primi acea paine! La aproape 30 de ani de la Revoluție,…

- Ieri, presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat ca a avut discutii informale cu liderii PSD si ALDE – Viorica Dancila si Calin Popescu-Tariceanu, precizand ca nu s-a luat nicio decizie privind „candidaturi sau colaborari politice”. „Am avut discutii informale si cu doamna Viorica Dancila si…

- Eugen Teodorovici și-a anunțat duminica retragerea sa din cursa interna pentru alegerea candidatului PSD la prezidențiale. „ M-am decis. Nu”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3, intrebat daca iși menține candidatura in cursa interna a PSD pentru alegerile prezidențiale. El a afirmat ca va…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminica seara la Antena ca premierul Viorica Dancila nu are șanse sa fie candidat de succes la Cotroceni.„Cata vreme doamna premier - de 3-4 ani, nu de ieri-azi - nu a ajuns nici macar la jumatate din scorul partidului, nu are cum sa fie candidatul…

- ''Cred ca aia care au votat pentru cretinismul de referendum al lui Werner nu au aflat ca ii mai cheama o data pentru același lucru. Va fi distractiv.'' a reacționat Mircea Badea, pe pagina sa de Facebook. Amintim faptul ca un nou scenariu se contureaza inainte de…