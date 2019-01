Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile pentru luna ianuarie lui Florin Iordache, iar informațiile din presa arata ca președintele Camerei Deputaților este in concediu.In ciuda faptului ca este in concediu, Dragnea se intoarce pentru a onora intalnirea cu președintele Comisiei…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca, ''in traducere libera'', presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuza guvernul de la Bucuresti de ''incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, luni, ca liderii partidelor de opoziție au stabilit ca textul moțiunii de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila sa fie depus in Parlament miercuri, 12 decembrie.„Astazi (luni - nr.r) s-a stabilit un calendar pentru depunerea moțiunii de cenzura.…

- Fostul președinte Traian Basescu a ajuns la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, unde sunt prezenți Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, dar și Florin Iordache. Traian Basescu a dat mana cu liderii coaliției și cu premierul. Nu același lucru l-a facut Klaus Iohannis,…

- Cu ocazia unui Summit important intre Uniunea Europeana și Africa de Sud, care a avut loc la Bruxelles, președintele Comisiei Europene a șocat cand și-a facut apariția incalțat cu doi pantofi de culori diferite! La intrarea in sala o consiliera a președintelui Juncker a observat incidentul…

- Ludovic Orban explica, intr-o postare pe Facebook, pe care a intitulat-o "Iresponsabili", ca Florin Iordache a solicitat, in plenul Comisiei de la Venetia, asistenta expertilor in elaborarea modificarilor la codurile penale si la legile justitiei, iar secretarul Comisiei si-a aratat disponibilitatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- Liderii coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, vor avea maine o ședința in cadrul careia se va discuta despre executia bugetara si proiectul bugetului de stat, anunța Antena3. Astazi ministrul Finanțelor Eugen Teodorescu a avut o discuție cu liderul PSD pe aceasta tema, in biroul lui…