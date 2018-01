Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea pare sa fi gasit explicatii pentru criticile venite de la Bruxelles. Mai exact, liderul PSD susține faptul ca, la Comisia Europeana ajung informații false și ca ”este mintita (n.r.-Comisia Europeana), picatura cu picatura”.

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale. Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau…

- Liderul social-democrat a afirmat ca un trimis de-al sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu, a ajuns la actualul vicepremier Paul Stanescu, pentru a-i transmite un mesaj cat se poate de clar cu privire la Liviu Dragnea. “Un coleg de-al nostru, (…) Paul Stanescu, a spus ca un bun prieten…

- Exclusiv pentru Realitatea TV. Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca „topaiala guvernamentala” este expresia consacrata a sefului statului. „Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta…

- Presedintele PSD, Liuviu Dragnea, acuza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania ca a transmis la Bruxelles informatii false. "Minciuna dusa picatura cu picatura si de aici, din tara si de la Bruxelles si de catre europarlamentari, dar si de catre functionari de acolo", a spus Liviu Dragnea, potrivit…

- Liviu Dragnea a reamintit ca demisia lui Mihai Tudose a fost ceruta de 60 din cei 68 de membri ai Comitetului Executiv National al PSD. "Se ajunsese la o stare de tensiune intre guvern, pe de o parte, si PSD si chiar coalitie in ansamblu, pe de alta parte. Toate motivele mie, cel putin, imi…

- Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, realizata de Mihai Gadea, ca, in trecut, a vizitat celebrele vile ale SRI cu diverse ocazii. Șeful PSD a negat ca ar fi avut o relație apropiata cu fostul director al SRI, George Maior, și a vorbit despre zvonul care…

- Liviu Dragnea a afirmat ca se ajunsese la o stare de tensiune intre Guvernul Mihai Tudose si PSD si chiar coalitie, care nu putea duce la nimic bun. Dragnea a spus ca, institutional, orice premier trebuie sa aiba contacte cu SRI, cu SIE si cu SPP, insa seful SPP, Lucian Pahontu, a fost implicat mai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ieșit la atac și vine cu dezvaluiri despre implicarea celebrului ”personaj veninos”, invocat dupa mazilirea lui Mihai Tudose. Dragnea susține ca acest personaj este Lucian Pahonțu, șeful SPP, cel care a trimis mesageri catre vicepremierul Paul Stanescu și i-a spus…

- Ana Birchall Forurile de conducere ale PSD si ALDE se vor reuni, vineri, pentru a decide ministrii care vor face parte din Guvernul Dancila, precum si noul program de guvernare. UPDATE: Ana Birchall va fi vicepremier fara portofoliu. Eugen Teodorovici ar fi fost votat ca ministru al Finantelor, in locul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune o varianta de guvern cu trei vicepremieri, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, cei trei vor fi Paul Stanescu, Gratiela Gavrilescu si Viorel Stefan, care ar urma sa fie vicepremier fara portofoliu. O alta varianta de posibil vicepremier…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, marti, posibilitatea ca din noul Guvern sa faca parte persoane cu probleme penale, el spunand ca opinia sa este foarte bine cunoscuta, respectiv ca persoanele cercetate penal nu au ce cauta in fruntea statului. Iohannis a subliniat ca este nevoie ca principiul…

- Tensiuni maxime pe scena politica din Romania. Demisii, demiteri și, intr-un final schimbarea Guvernului. Din nou. Apar insa informații noi care ar alimenta și mai mult speculațiile privind un blat intre Liviu Drganea și Klaus Iohannis, cel din urma numind rapid un nou premier. Mai exact, președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ieri ca va chema astazi partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar. „Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- Demisia lui Tudose din functia de premier va ajunge la Klaus Iohannis Demisia lui Mihai Tudose din functia de premier va ajunge astazi la presedintele Klaus Iohannis. Seful statului va lua act de aceasta si va emite un decret prin care postul va fi declarat vacant, dar decizia va intra în…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca exista un personaj veninos intr-o institutie romaneasca ce face mult rau, fara sa spuna despre cine este vorba. Potrivit unor surse, Liviu Dragnea facea referire la generalul Lucian Pahontu, seful SPP, cel pe care l-a acuzat si in trecut de implicarea in politica.

- Este informația momentului: premierul a demisionat! Iata ca dupa anunțul serii, informațiile despre ceea ce se va intampla au inceput sa curga. Deși inițial Paul Stanescu era anuntat ca urmas al lui Tudose la Palatul Victoria, Dan Andronic a anunțat laTVR ca Mihai Fifor este favorit la postul de prim…

- Potrivit informațiilor DCNews, Liviu Dragnea a fost atacat de Gabriela Firea in cadrul ședinței. Conform surselor noastre, nici Lia Olguța Vasilescu nu mai este atat de ferma impotriva premierului Mihai Tudose. Reamintim ca ședința Comitetului Executiv a Partidului Social Democrat…

- Surse politice spun ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar fi vorbit, in discutiile de taina cu liderii PSD din Moldova despre nominalizarea vicepremierului Paul Stanescu la Palatul Victoria. Actualul ministru al Dezvoltarii, Paul Stanescu, este plecat cu Dragnea in turneu in Moldova, pentru semnarile…

- Mai multi primari, presedinti ai organizatiilor locale si consilieri judeteni social-democrati din Suceava si-au exprimat in unanimitate sustinerea fata de conducerea nationala a PSD si fata de guvernarea actuala, facand apel la unitate, echilibru si intelepciune, joi, in cadrul unui Comitet executiv…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- ”Cred in continuare ca Liviu Dragnea are prima șansa. Sigur ca, daca-i vom intreba, vor spune ca nu exista niciun fel de conflict și ca aceasta colaborare intre Guvern și partid merge struna. Sunt multe semnale ca lucrurile nu stau deloc așa. Vom avea un Comitet Executiv saptamana viitoare așa cum…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale Regele Mihai a ajuns la Patriarhie. La slujba din Catedrala Patriarhala iau parte Familia Regala a Romaniei, dar si celelalte familii regale din strainatate. In biserica se afla si presedintele Klaus Iohannis impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, dar…

- Jurnalistul a subliniat ca in acest dosar exista o paguba de 20 de milioane de euro si 30 de milioane de lei, constatata de organismele europene, prejudiciu care insa a fost deja recuperat de UE din bugetul Romaniei. Intrebarea care se pune este daca platim noi, romanii, din buzunarul nostru, sau trebuie…

- Cateva zeci de susținatori s-au adunat marți seara in fața sediului DNA, unde este așteptat sa soseasca șeful PSD, Liviu Dragnea, informeaza HotNews.ro. Printre aceștia și secretarul general al PSD, deputatul Marian Neacșu, care a declarat ca “o suma de ...

- Razboi total intre fostul si actualul sef al Partidului Social Democrat. Victor Ponta l-a 'facut praf' pur si simplu pe presedintele Camerei Deputatilor. Deputatul rade de Dragnea si una dintre ultimele sale dezvaluiri, cea despre Lucian Pahontu, șeful SPP. Dragnea l-a acuzat pe seful SPP ca incearca…

- Dragnea a spus la Romania TV ca PSD nu are puterea, ci guvernarea. ”Este foarte importanta precizarea aceasta. (...)Puterea este de ani de zile, cel mai serios din 2005, la seful statului din Romania, putere oculta folosita in mod ocult, ilegal si neconstitutional", a apreciat Liviu Dragnea.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat luni seara pe seful SPP Lucian Pahontu ca incearca sa faca racolari in PSD, numindu-l pe acesta „postasul de serviciu” de la Cotroceni. Dragnea a refuzat sa faca alte precizari, spunand ca pot oferi informatii cei pe care seful SPP i-a abordat.

- E razboi total in politica romaneasca. Dupa atacurile extrem de dure ale lui Victor Ponta, Liviu Dragnea trece la contraatac. Seful PSD spune ca nu isi cere scuze in fata lui Ponta, convins ca fostul premier ar avea legatura cu denunturile de la DNA.Citește și: Banca i-a luat aproape tot!…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dupa ce a renunțat la protecția SPP, arata ca este intr-un razboi total cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea i-a transmis acestuia sa-și vada de SPP, nu de racolari din interiorul PSD.”Noi nu avem puterea, noi avem guvernarea. Este foarte importanta…

- Liviu Dragnea va vorbi si despre acuzatiile facute de el cu privire la operatiunea de anihilare a PSD, a liderilor partidului si a guvernarii PSD, despre Legile Justitiei, despre modificarea Codului fiscal de la 1 ianuarie 2018. Liviu Dragnea are un nou dosar la DNA. Procurorii din cadrul…