Liviu Dragnea: ”Așa cum am promis, schimbăm România în bine!” Iata postarea liderului PSD: ”Fondul de Dezvoltare si Investitii și-a aratat utilitatea inca din prima saptamana de funcționare. In doar 6 zile s-au depus 310 proiecte in valoare de peste 2,5 miliarde de lei. Cele mai multe solicitari fac referire la infrastructura de transport, apa si canalizare, retele de energie electrica si retele de gaze, inclusiv extinderea acestora. Majoritatea proiectelor au intreaga documentatie pregatita, inclusiv autorizatia de construire sau devizele de lucrari. Solicitarile sunt analizate in ordinea inregistrarii la registratura Comisiei Nationale de Strategie si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

