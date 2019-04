Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul de stil greco-roman Victor Ciobanu a cucerit medalia de aur la campionatele europene de seniori de la București. În finala categoriei de greutate 60 de kg, el l-a învins pe deținatorul titlului mondial și european, rusul Sergey Emelin. Scorul a fost egal…

- Brighton, echipa lui Florin Andone, a fost umilta de Bournemouth, 0-5. Atacantul roman, inlocuit in minutul 58, a primit a doua cea mai slaba nota a invinsilor, fiind criticat pentru cele doua ocazii ratate la 0-0. „Si-a irosit sansa oferita", l-a acuzat cotidianul The Argus. Joi implinise 26 de ani…

- * Atacantul roman Liviu Antal a marcat un gol pentru Zalgiris Vilnius, duminica, in meciul castigat cu scorul de 5-1 in fata formatiei FK Palanga, pe teren propriu, in prima etapa a sezonului 2019 din campionatul de fotbal al Lituaniei. * Jucatoarea romana de tenis Simona Halep ocupa in continuare locul…

- Zalgiris a inceput cu dreptul campionatul din Lituania și s-a impus pe teren propriu cu Palanga, scor 5-1. Liviu Antal, abia readus la vicecampioana Lituaniei, a reușit sa inscrie golul de 1-1. Zalgiris primise gol in minutul 35, insa golul lui Antal din minutul 43 a restabilit egalitatea. Romanul a…

- Universitatea Craiova s-a impus, joi seara, in fața formației de liga a treia Csikszereda, scor 3-0, și s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei potrivit mediafax. In partida disputata la Miercurea Ciuc, Radoslav Dimitrov a deschis scorul in minutul 27, dupa o eroare in defensiva gazdelor.…

- Fotbalistul roman Liviu Antal (29 de ani) si-a prelungit, joi, contractul cu Zalgiris Vilnius, formatie din prima liga a Lituaniei pentru care evolueaza din luna iulie a anului 2017. "Liviu Antal, golgheterul campionatului Lituaniei in 2018, a semnat un nou contract cu Zalgiris Vilnius. Mult succes,…

- Laurentiu Branescu (24 de ani) a fost imprumutat de Juventus Torino la Zalgiris Vilnius, in prima liga din Lituania, pana in vara, anunta echipa baltica ce a castigat de sapte ori titlul de campioana informeaza mediafax. Conducerea l-a laudat pe portarul roman: "Cautam intariri pentru postul…

- Atacantul roman Florin Andone, 25 de ani, a primit o suspendare drastica și va rata urmatoarele 3 meciuri ale echipei sale, Brighton. Florin Andone a marcat in meciul din 16-imile cupei Angliei, West Bromwich - Brighton 1-3, dar a avut de suferit. Atacantul roman va rata urmatoarele trei meciuri ale…