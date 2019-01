Litoralulromanesc.ro a vandut vacante de 23 de milioane de euro in 2018, cu peste 40% mai mult fata de 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de turism online Litoralulromanesc.ro a vandut anul trecut vacante la mare de 23 mil. euro, in crestere cu peste 43% fata de 2017, aproximativ 150.000 de turisti optand pentru ofertele agentiei.

- In sedinta de joi, Guvernul Dancila a adoptat o hotarare privind alocarea unor sume de bani mai multor unitati administrativ-teritoriale din tara, printre acestea numarandu-se si comuna Suletea. Suma ce urmeaza a fi primita de comuna vasluiana, respectiv 1.779.000 lei, va fi folosita pentru stingerea…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) a informat, joi, intr-un comunicat de presa, ca pentru cei 727.257 de fermieri eligibili la plata, in cadrul Campaniei de plați in avans pentru anul 2018, s-a autorizat și platit suma totala de peste 1,062 miliarde de euro, scrie Mediafax.Aceasta…

- In plus, Amazon a vandut cumulat de Black Friday si Cyber Monday peste 18 milioane de jucarii si peste 12 milioane de articole de moda. Jucariile sunt o categorie de produse intens disputata, retaileri ca Target si Walmart concurand pentru a obtine cota de piata ramasa in urma falimentului Toys "R".…

- Record de vanzari pentru Michelle Obama. Noua sa carte, Becoming, s-a vandut in peste 1,4 milioane de exemplare in prima saptamana de la lansare. Donald Trump, in schimb, a reușit sa vanda doar 1,1 milioane de copii ale volumului Arta negocierii, lansat in urma cu 31 de ani. Cartea lui Michelle Obama…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) mai are disponibile fonduri nerambursabile pentru investiții in procesarea și marketingul produselor agricole prin intermediul submasurii 4.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR), pana la finele lunii ianuarie. Mai exact,…

- Touroperatorul Christian Tour a vandut vacante de peste 3 milioane de euro pe durata Targului de Turism al Romaniei, atat la standul de la Romexpo, cat si in sediile agentiei din tara si online. Din cele aproape 6.800 de persoane care si-au cumparat...

- Barbatul care i-a inselat pe oameni a fost arestat intr-o prima faza, dar si eliberat dupa 30 de zile. Desi a fost pus sub control judiciar, el a continuat sa vanda locuinte, desi nu mai avea voie.