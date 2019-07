Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, joi seara, dupa ce Codrin Stefanescu a afirmat ca exista o ”lista neagra” in partid, ca nu face nimeni liste in PSD, ca este ”o poveste” si nimeni nu-i va da afara pe Codrin Stefanescu, Catalin Radulescu sau Liviu Plesoianu din partid. Fifor spune,…

- Codrin Stefanescu, picat la vot in candidatura pentru funția de secretar general al PSD, a scris pe Facebook ca a facut rost de o „lista neagra” din PSD, afirmand ca pe ea „sunteti toti”. El o acuza pe Viorica Dancila de tradare a partidului și de acțiuni subterane. „Mi-au spus cativa colegi de incredere…

