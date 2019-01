Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut, sambata dimineata, intr-o emisiune, ca lista rusinii, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului dispare din ianuarie, iar aplicare popririlor in prima parte a acestui an.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a reafirmat, sambata dimineata, intr-o emisiune, ca impozitul pentru venit ramane 100% la nivelul autoritatilor locale, de la inceputul acestui an.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus, duminica seara, intr-o emisiune, ca il va chema pe Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la minister, pentru o discutie privind bancile. "Am sa ii fac o invitatie domnului Guvernator sa vina la Ministerul de…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca datele din mediul economic legate de numarul firmelor intrate in insolventa si faliment, datoriile acestora, dar si alte situatii inregistrate in mediul bancar si in cel al marilor corporatii „vin din neaplicarea legii de catre ANAF”. Oficialul…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a susținut, miercuri, ca este in pregatire un act normativ prin care controalele Fiscului vor fi mai mult orientate catre companiile mari și nu catre cele mici, așa cum se intampla in prezent.„Statul a consumat sau consuma foarte multe resurse…

- Discuții de peste doua ore, astazi, in timpul dezbaterii publice cu privire la proiectul de hotarare referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale in Timișoara pentru anul 2019. Va reamintim ca documentul prevede ca impozitul pe mașini sa creasca cu 50%, iar impozitul pe cladirile nerezidențiale…

- Salariul minim va crește cel mai tarziu de la 1 ianuarie, data fiind acum in analiza Guvernului, a declarat duminica la Antena 3 Eugen Teodorovici, ministerul Finanțelor.„Analizam care este data optima și vom lua o decizie. Este posibil ca hotararea de Guvern sa apara saptamana viitoare”,…