- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a promulgat miercuri legea privind utilizarea obligatorie a limbii ucrainene in toate domeniile vietii publice, intr-una din ultimele sale actiuni in calitate de sef al statului, informeaza agentiile de presa EFE si Unian. Aprobata in luna aprilie, dupa mai bine…

- Decretul semnat de Vladimir Putin, prin care se faciliteaza acordarea cetațeniei ruse cetațenilor din regiunile de sud-est ale Ucrainei, au fost condamnate de Ucraina și Germania, susținand ca: „Anunțul facut de Rusia contravine spiritului și obiectivelor acordului de la Minsk. Acesta este opusul masurilor…

- Rada Suprema a Ucrainei a votat astazi un proiect de lege care prevede ca limba ucraineana este unica limba de stat și de utilizare la nivel oficial în țara. Astfel, președintele țarii, deputații, judecatorii, procurorii, funcționarii Bancii Naționale, persoanele care dețin grad militar, care…

- Pavlo Grib a fost gasit vinovat de "complicitate la terorism" si condamnat la sase ani de inchisoare, a precizat pentru AFP, Aliona Katkalo, purtator de cuvant al Tribunalului Militar din Rostov-pe-Don care l-a condamnat. Pavlo Grib, care sufera de ciroza la ficat si de alte boli, a disparut…

- Ungaria si-a asigurat livrarile de gaze pentru anul urmator, chiar daca Moscova si Kievul nu vor reusi sa ajunga la un acord privind tranzitul gazelor naturale pana la finalul anului, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa discutiile pe care le-a avut cu directorul Gazprom,…

- Administratia Vladimir Putin a denuntat, sambata, decizia cu accente de "cinism" a Consiliului Uniunii Europene de a impune sanctiuni Rusiei pentru incidentul produs in noiembrie 2018 in Marea Azov, avertizand ca masurile luate de Bruxelles vor fi urmate de o reactie. "Pe 15 martie, Consiliul…

- Sanctiunile impuse Moscovei de Uniunea Europeana neaga dreptul Rusiei de a-si proteja frontierele, a declarat sambata Ministerul de Externe rus, care a subliniat ca Rusia nu a incalcat dreptul international in timpul incidentului din stramtoarea Kerci, transmite Reuters. MAE rus a calificat drept ''ipocrite…

- Secretarul de stat pentru cooperare bilaterala și multilaterala, Tatiana Molcean, efectueaza o vizita de lucru la New York, Statele Unite ale Americii. Ea a facut o declarație cu privire la criza din Ucraina.