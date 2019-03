Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader a anunțat o adevarata bomba in cursul zilei de joi, la cateva ore dupa Ordonanțele de Urgența aparute in Monitorul Oficial. Ministrul Justiției a anunțat ca va declanța procedura de numire a noului procuror general.

- Decizie dura a Uniunii Europene privind noxele. Pentru reducerea nivelului poluraii, UE a impus o masura drastica. Insarcinați cu implementarea ei, sunt chiar producatorii de autovehicule.Uniunea Europeana a acceptat reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 pentru noile camioane si autobuze pana…

- Google și Facebook au foste atenționate in privința curentului de antivaccinare care circula in Romania și in lumea intreaga. Postarile antivaccinare urmeaza sa fie cenzurate de catre cele doua companii.

- A trecut mai bine de un an de zile de cand indragita actrița Stela Popescu s-a stins din viața, iar fiica adoptiva a acesteia, Doinița Maximilian, a dezvaluit ca a luat o decizie drastica.

- Bancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare totala de 123,2 milioane de lei. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in ianuarie 2019 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,26 miliarde de lei, din care 2,9 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate…

- Kevin Krans, 25 de ani, n-a trecut probele de joc la Dinamo și n-a fost oprit de Mircea Rednic in lotul „cainilor". Corespondenții GSP din Turcia, Victor Vrinceanu și Remus Raureanu, transmit cele mai noi informații din cantonamentul lui Dinamo; Mijlocașul francez a jucat pentru Dinamo in cele doua…

- Dr. Mihaela Bilic, medic primar de diabet, nutritie si boli metabolice, explica avantajele si dezavantajele diferitelor forme de silueta pe care le putem avea. Iata ce spune cunoscutul medic nutritionist.