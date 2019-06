Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat joi seara, la Digi 24, ca a aflat despre intalnirea dintre liderul USR Dan Barna si liderul Pro Romania Victor Ponta dupa ce a aparut fotografia in presa.

- Dragoș Pislaru, unul din liderii Plus, ales ca europarlamentar, a facut aseara cu greu fața asaltului de la Antena 3 atunci cand s-a pus problema contractelor cu statul pe care le-a avut prin firma sa.

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la „Adevarul Live” despre motivul pentru care ieri a participat la o emisiune a postului Antena 3. Liderul USR a explicat ca a vrut sa-si transmita mesajul si catre cetatenii cu viziuni diferite si ca dupa emisiune a primit mesaje de multumire de la oameni pentru…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca Guvernul Dancila trebuie sa plece pentru ceea ce s-a intamplat la votul din diaspora. ”Vom depune motiune de cenzura”, a spus Dana Barna, afirmand ca s-a discutat cu PNL, PMP, UDMR si Pro Romania.”Acest Guvern trebuie sa plece in primul rand…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marți seara, la Sinteza zilei, ca Alianța USR-PLUS are mai multe variante de candidat la prezidențiale și ca o decizie va fi luata pana la finalul lunii iunie. Dan Barna a...

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marți, la "Sinteza zilei", ca i-a propus fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, sa devina membru USR: "Da, i-am spus doamnei Kovesi acum un an și ceva ca, in masura in...

- Președintele USR, Dan Barna, va fi in aceasta seara, de la ora 21.00, invitatul lui Mihai Gadea la "Sinteza zilei". Liderul USR va explica ce plan are partidul sau dupa victoria de la europarlamentare....

- Președintele PLUS Dacian Cioloș a declarat, duminica la Constanța, ca PSD vrea sa politizeze companiile de stat prin înființarea Fondului Suveran de Investiții, iar soluția ar fi un management corporatist. Liderul USR Dan Barna a spus ca social-democrații încearca, prin Fond, sa fure banii…