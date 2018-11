Stiri pe aceeasi tema

- Liderul partidului francez de dreapta Republicanii, Laurent Wauquiez, si-a manifestat surprinderea fata de tacerea autoritatilor franceze cu privire la ceea ce el a numit asasinarea unei jurnaliste in Romania, fapt care in realitate nu s-a intamplat, politicianul francez confundand aparent Romania…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a somat tarile central si est-europene sa respecte normele statului de drept si sistemul de distribuire a imigrantilor extracomunitari, reiterand ca Uniunea Europeana "nu este supermarket". Aflat intr-un turneu in Europa Centrala si de Est, Emmanuel…

- Intr-un interviu acordat pentru patru publicatii - ceha, poloneza, slovaca si ungara - Macron a reiterat, la fel ca anul trecut, ca 'Europa nu este un supermarket' si si-a exprimat ingrijorarea fata de abordarile impotriva migrantilor si fata de abaterile de la principiile statului de drept in Polonia…

- Cei mai pregatiti caini in operatiuni de salvare din Europa de Est si-au demonstrat calitatile la Craiova. Au fost testate la probe multiple echipe din Germania, Rusia, Ucraina, Ungaria, Italia, Austria, Bulgaria si Romania.

- Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, a fost gasita moarta, sambata, intr-un parc din Ruse, unde a mers sa faca jogging. Un cetatean bulgar este considerat principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Victoria Marinova. El a fost retinut in Germania si a fost pus sub acuzare pentru…

- Sosirile vizitatorilor straini în România, înregistrate la punctele de frontiera, au fost în luna august 2018 de 1,4 milioane, în crestere cu 10,4% fata de luna august 2017. Majoritatea vizitatorilor straini provin din tari situate în Europa (92,5%). Din totalul…

- Intalnirea pentru lansarea proiectului DANUBE FLOODPLAIN stabilește cadrul pentru o intensa cooperare transfrontaliera pe o perioada de 30 de luni, intre țarile aflate de-a lungul bazinului Dunarii. Lansarea Proiectului DANUBE FLOODPLAIN (Reducerea riscului de inundații prin reabilitarea luncii de-a…

- In aceste zile, pe zgura arenelor de la Tenis Club Idu Mamaia, se desfasoara cea de-a XXIX-a editie a turneului International Veterans Champs of Romania - Comvex, competitie de Grad 2, devenita unul din cele mai populare turnee de pe litoral. Peste 200 de sportivi-veterani din Romania, Germania, Ungaria,…