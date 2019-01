Lideri PSD, primiți violent la Sibiu. Codrin Ștefănescu a dat piept cu protestatarii - VIDEO Un grup de protestatari i-a intampinat pe liderii PSD la Sibiu, strigand la ei și facandu-i vinovați de recursul compensatoriu. Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, s-a dus catre protestatari, incercand sa poarte un dialog cu ei. Fara succes, insa. Aceștia strigau sloganurile tipice #rezist: ”PSD, ciuma roșie”, ”Hoții”, dar purtau și o pancarta cu mesajul USR #Fara penali in funcție publica. Incercand sa poarte un dialog, Codrin Ștefanescu a fost intrebat: ”Ce cauți aici, ma, nesimțitule?”. Protestatarii, agresivi verbal și, deși nu erau violenți, nu erau nici pașnici,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

