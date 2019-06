Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democratilor damboviteni, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, iar colegii sai din organizatie au reconfirmat-o…

- Rovana Plumb a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, fiind reconfirmata, prin vot, ca presedinta a PSD Dambovita. In plus, fiul sau, Andrei…

- Partidul Social Democrat vrea ca Romania sa stea la masa deciziilor europene nu in anticamera, a declarat duminica, la Targoviste, liderul organizatiei PSD Dambovita, Rovana Plumb, candidat la alegerile europarlamentare din 26 mai. Ea spus ca in aceasta campanie electorala social-democratii au fost…

- Dupa debarcarea lui Adrian Țuțuianu din PSD, județul Dambovița a ajuns moșia Rovanei Plumb. Și ca mare vataf al județului, mai ales ca este nr.1 pe lista candidaților PSD la alegerile europarlamentare, Rovana Plumb a decis sa organizeze, sambata, la orele 12.00, la Targoviște un mare miting electoral,…

- PSD a decis sa anuleze mitingul de final de campanie, care trebuia sa aiba loc saptamana viitoare, pe 22 mai, la Romexpo, si unde social-democratii isi propusesera sa aduca peste 100.000 de oameni. Secretarul general al partidului, Codrin Stefanescu, a confirmat pentru Libertatea ca acest miting nu…

- Vicepresedintele Pro Romania Adrian Tutuianu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca institutii ale statului sunt implicate in campania electorala in Dambovita, dand ca exemplu Politia judeteana, care, spune el, face presiuni, ii urmareste pe teren si ii filmeaza pe cei de…

- Deputatul Corneliu Stefan care este si presedintele executiv al PSD Dambovita a prezentat in cadrul conferintei , cele 25 de departamente de specialitate infiintate la nivelul organizatiei judetene . Potrivit deputatului Corneliu Stefan, cele 25 de departamente de specialitate au si un coordonator…