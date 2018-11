Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian crede ca mutarile lui Klaus Iohannis in relația cu Guvernul PSD-ALDE fac sa fie "intrunite elementele suspendarii". Insa, spune el, un astfel de demers ar fi "catastofal" pentru imaginea Romaniei, in momentul preluarii președinției Consiliului UE.

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a declarat, la Adevarul Live, ca presedintele Klaus Iohannis pare reprezentantul altor interese nationale si etnice, dupa ce a refuzat remanierea guvernamentala propusa de PSD. Vosganian spune ca seful statului ar trebui suspendat, insa Romania va prelua presedintia…

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian a declarat, la Adevarul Live, ca presedintele Klaus Iohannis pare reprezentantul altor interese nationale si etnice, dupa ce a refuzat remanierea guvernamentala propusa de PSD. Vosganian spune ca seful statului ar trebui suspendat, insa Romania va prelua presedintia…

- Dupa ce a afirmat ca se delimiteaza total de afirmatiile lui Ilan Laufer, cu privire la antisemitismul presedintelui Iohannis, Liviu Dragnea revine cu precizari pe acest subiect. Potrivit lui Dragnea, afirmatiile lui Laufer nu angajeaza PSD. Conducerea PSD ar fi avut o discutie in prealabil,…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis, la finalul sedintei Biroului Permanent al PSD, sa nu mai atace Guvernul si sa se abtina de la declaratii care fac rau Romaniei, fiind nevoie de consens in vederea exercitarii presedintiei Consiliului UE. La randul sau, liderul PSD, Liviu…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, legea de aprobare a OUG 33/2017 in sensul numirii de catre plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, cu majoritatea parlamentarilor prezenți, a conducerii Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM). Pana…

- Liderii filialelor PSD din Transilvania, s-au reunit, sambata la Bistrița, iar in urma discuțiilor s-a decis sa i se ceara președintelui Liviu Dragnea sa convoace de urgența o ședința a Comitetului Executiv al partidului pentru „a clarifica eventualele nemulțumiri” din partid, a transmis președintele…

- Vicepresedintele PSD Gabriel Zetea a declarat, sambata, ca, desi a fost unul dintre cei care s-au tot opus procedurii de suspendare a presedintelui Iohannis, in ultima perioada are tot mai putine argumente in fata colegilor partid care cer imperativ suspendarea din functie a sefului statului.