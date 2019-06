Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului, inscris in competiția naționala „RO SMART in Țara lui Andrei ”, are nevoie de voturi pentru a se numara printre caștigatorii a 80 de panouri fotovoltaice. Aflata deja la a 2-a ediție, „RO SMART in Țara lui Andrei ”cauta acele proiecte inovatoare care prin tehnologie și digitalizare rezolva […] Articolul Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, inscris in competiția pentru 80 de panouri fotovoltaice apare prima data in Mesagerul de Covasna .