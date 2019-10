Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialul, a fost condamnat la 13 ani și 272 de zile de inchisoare cu executare pentru tentativa de omor. De asemenea, și fiul lui, Laurențiu Anghel, a fost condamnat la inchisoare in același dosar.

- Horia Georgescu, fostul sef al ANI, a fost achitat marti definitiv de magistratii Curtii Supreme, dupa ce initial fusese condamnat la patru ani de inchisoare. Fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, si achitat pentru abuz in serviciu.

- Fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat, marți, la opt ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita in dosarul ANRP.Fostul demnitar a fost condamnat pentru luare de mita dar achitat pentru fapta de abuz in serviciu. Alaturi de el a mai fost condamnat la o pedeapsa…

- Fostul procuror al PICCJ Catalin Ceort, trimis in judecata dupa ce a cerut 260.000 de euro mita și a primit 30.000, a fost condamnat, definitiv, luni, de instanța suprema la patru ani de inchisoare cu executare.Concret, judecatorii ICCJ au respins apelurile declarate in dosar astfel ca cei…

- Un barbat din Republica Moldova a fost gasit vinovat de contrabanda si condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a fost prins ca a intrat in Romania cu 36 de pachete de tigari fara timbru fiscal.

- Un tanar in varsta de 24 de ani din Blaj va sta mai bine de 1 an de zile la inchisoare pentru ca a cumparat o bicicleta in Italia despre care stia ca este furata. Sentinta a fost pronuntata de justitia italiana si a fost recunoscuta de autoritatile judiciare romane.

- Ziarul Unirea Șoferul din Alba care a condus de 100 de ori autovehicule avand permisul suspendat, condamnat la inchisoare cu executare Un barbat in varsta de 47 de ani din comuna Lopadea Noua a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce procurorii și polițiștii au reușit sa probeze ca a condus…