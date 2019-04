Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,7582 lei pentru un euro, in crestere cu 0,01 bani fata de cotatia de 4,7581 lei stabilita in sedinta precedenta. Pe de alta parte, leul a castigat teren in fata dolarului american, cursul anuntat fiind de 4,2440 lei pentru un dolar, mai mic cu 2,99 bani (-0,70%) fata de ultima cotatie, respectiv 4,2739 lei.



Potrivit BNR, moneda nationala s-a apreciat fata de francul elvetian, pana la un curs de 4,1678, cu 1,53 bani mai putin decat cotatia anterioara (-0,36%), de 4,1831 lei.



Gramul de aur s-a ieftinit, marti, cu 14,75…