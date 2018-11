Leonardo Badea, sustinut de Dragnea, aviz favorabil de la comisii pentru functia de presedinte al ASF

Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile pentru buget si cele economice ii audiaza pe candidatii propusi de partide pentru a ocupa cele noua posturi din conducerea ASF. Autoritatea de Supraveghere Financiara este condusa de un Consiliu format din 9 membri: 5 membri executivi - presedintele, prim-vicepresedintele si 3 vicepresedinti,…

- Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor si Senat urmeaza sa ii audieze, marti, incepand cu ora 10,00, pe candidatii inscrisi pentru a face parte, in urmatorii cinci ani, din Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Comisiile pentru buget si cele economice ii audiaza pe candidatii…

- Actualul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, dar și actualul vicepremier Viorel Ștefan și-ar dori funcția de președinte al Consiliului ASF, au precizat pentru HotNews.ro surse din industrie. PSD, partidul care deține 6 din cele 9 poziții din Consiliul ASF, ar…