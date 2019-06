Stiri pe aceeasi tema

- Nascut la 8 noiembrie 1935, Breaza, judetul Prahova si ulterior stabilit in Sinaia, Focseneanu Dumitru a fost un bober de exceptie, care a concurat in cadrul competitiilor de bob de la sfarsitul anilor '60 si inceputul anilor '70 ai secolului al

- Dan Chisu, sotul Alinei Chivulescu, a luptat de trei ori cu cancerul de piele in ultimii cinci ani. S-a hotarat sa faca publica aceasta experienta si, printre altele, a povestit cum a aflat de boala.

- Primul aparat din Romania care face ecografii cardiace 4D neinvazive, comparabile cu cele realizate in cele mai avansate centre medicale din Europa, se afla la Centrul Medical Speranța din Craiova. Medicii din echipa au inceput sa il foloseasca inca din luna ianuarie a acestui an și au evaluat pana…

- Record pentru medicina din Italia. Un barbat care avea nevoie urgenta de un transplant de ficat a fost salvat cu organul recoltat de la un donator in varsta de 97 de ani! Acesta a murit in aprilie și medicii au primit acceptul familiei de a-i recolta ficatul, dupa ce s-a constatat ca s-ar preta la așa…

- Rona Hartner a fost internata de urgenta, iar starea artistei s-a agravat. La un set de analize complet, medicii din Franta i-au mai gasit inca o boala. Din pacate, o veste trista. Rona Hartner trece prin clipe TERIBILE: "Va rog sa va rugati pentru mine!" "Dragilor, veștile apar incetul…

- Caz iesit din comun in Romania. Medicii de la ambulanta au fost solicitati in localitatea Calui, judetul Olt, de catre un parinte care si-a gasit fiica in varsta de 16 ani intr-o balta de sange, scrie spynews.ro.

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:50, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 68 de ani, care se deplasa cu autoturismul pe DN1C, pe fondul neadaptarii vitezei, a patruns pe contrasens și s-a izbit de un…

- Miercuri dimineata, oamenii si-au gasit masinile acoperite cu un strat de praf galbui. Este vorba despre praful saharian care a ajuns in Romania, așa cum ANM anunța in urma cu cateva zile. Medicii ne recomanda ca in timpul fenomenului, sa evitam sa iesim din casa si sa nu deschidem ferestrele. Norul…