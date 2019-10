LEGEA SALARIZĂRII. Se reintroduc COEFICIENŢII, salariile se schimbă în funcţie de studii. VEZI TABEL O propunere legislativa care ar putea reintroduce coeficienții de salarizare in legislație este considerata adoptata tacit de Senat, din moment ce n-a fost dezbatuta in plen saptamana asta și termenul legal pentru vot va fi depașit. Potrivit acesteia, coeficienți minimali de ierarhizare salariala vor fi aplicabili pentru toate categoriile de salariați incadrați pe funcții pentru care e obligatoriu un nivel de calificare și vor urca pana la 2,80 la studiile superioare. LEGEA SALARIZARII se modifica din nou. Majorari de 20% de la 1 ianuarie 2020 pentru unii bugetari se modifica din nou.de 20% de la 1 ianuarie 2020 pentru unii bugetari Inițiatorii vor sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

