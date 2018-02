Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari. Ea a dat ca exemplu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari.

- Ministrul Muncii: Nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu…

- "Stim ca sunt modificari (la OUG 91/2017 - n.r.), avem si noi cateva clarificari de facut in lege. Ieri (marti - n.r.) le-am discutat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, lucram acum si pe impact, calculeaza Finantele impactul tuturor acestor amendamente, dar pana saptamana…

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, ca acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, le-a spus pensionarilor la o întâlnire, care a avut loc luni, ca recentele cresteri de preturi sunt din vina mediului de afaceri. ”Preturile nu sunt generate de guvern. Nu mai suntem intr-o economie centralizata…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza HotNews.ro. Deputatii PSD-ALDE au votat ...

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins, marti, propunerea senatorilor de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Vicepresedintele Comisiei pentru Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, critica acest vot si spune ca nu intelege…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani", scrie Digi 24."Este o cifra aberanta hellip; Daca dau la o parte din aceasta motiune…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- A fost un intreg scandal odata cu primele salarii incasate de bugetari in 2018. Unii dintre acestia au avut scaderi masive, dar ministrul Muncii a dat vina pe cei care le-au calculat. Lia Olguta Vasilescu spune ca revolutia fiscala si trecerea contributiilor de la angajator la angajat a fost gresit…

- Platforma 100 acuza guvernarea PSD-ALDE: PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: Au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut si impozitarea, iar efectul pe buget e aproape zero, a transmis asociația non-guvernamentala condusa de fostul premier Dacian Cioloș. ONG-ul ii cere ministrului Muncii,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a precizat miercuri ca, daca angajatii din Sanatate nu sunt multumiti de Legea salarizarii, ii asteapta sa discute la minister. Ea a adaugat ca salariile sunt calculate gresit de Resursele Umane și se interpreteaza gresit legea. „Daca nici cei din Sanatate nu…

- Ministrul Muncii, despre scaderea salariilor grefierilor: S-a calculat greșit de catre resursele umane, legea este foarte clara și ușor de ințeles, a spus Lia Olguța Vasilescu, miercuri, la Parlament. Ea a precizat ca dupa discuțiile cu cei din justiție, s-a stabilit publicarea pe site-ul ministerului…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut miercuri ca, daca angajatii din Sanatate nu sunt multumiti de Legea salarizarii, ii asteapta sa discute la minister, adaugand ca salariile sunt calculate gresit de catre departamentele de Resurse Umane, deoarece se interpreteaza gresit legea.

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- „Salariul presedintelui determina maximum in sistemul bugetar si niciun alt salariat nu il mai poate depasi. (...) Mentionez ca s-a stiut de faptul ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai. Eu, cel putin, am anuntat acest lucru in mai multe interviuri, dar si in…

- Ministrul Muncii: Adevaratele cresteri salariale se vor vedea in 2019 Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca in urma informatiilor aparute privind faptul nu s-au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut, s-au redus doar salariile mari si veniturile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit intr-o conferinta de presa pentru a explica de ce, dupa ce PSD a promis majorari salariale, unii bugetari s-au trezit cu o diminuare a veniturilor incepand cu 1 ianuarie. "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca…

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- Potrivit unui comunicat al Sanitas, membrii Consiliului National al federatiei au decis sa solicite premierului Viorica Dancila si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, organizarea unei intalniri in perioada imediat urmatoare, in care sa se evalueze stadiul indeplinirii modificarilor…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020”, a spus ministrul Muncii. Ea a precizat: „In 2016 am avut un buget de cheltuieli salariale de 58 de miliarde de lei. In anul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi, intr-o conferinta informala cu presa, ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului, iar membrii Casei Regale pot sta la Savarsin. Declaratiile vin in contextul in care Executivul va da aviz negativ pe legea privind Statutul Casei Regale. "Romania…

- Tudose nu este de acord cu proiectul privind Statutul Casei Regale (surse). Initiativa apartine lui Dragnea si Tariceanu Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului,…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ…

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Majoritatea PSD-ALDE, secondata de UDMR, s-a impus, marti, intr-un mod scandalos in comisiile parlamentare de Transport, unde trebuia discutat proiectul de buget. Opozitiei i s-a pus pumnul in gura in mod dictatorial, iar ministrul Felix Stroe (foto) a sfidat Parlamentul refuzand sa vina la dezbatere,…

- Angajatii din Ministerul Muncii vor avea salarii mai mari cu 15%, anul viitor. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la dezbaterea bugetului asigurarilor sociale din Comisia de Munca a Camerei Deputatilor, care a precizat ca suma necesara a fost inclusa in bugetul pe anul viitor,…

- Aflat in vizita la Arad, seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti care este situatia proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei regale, anuntand ca va intra in procedura legislativa saptamana viitoare. "Legea e la Senat, la Comisia…

- Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot fi scutite de plata dobanzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul sau adaptarea unei locuințe conform nevoilor de acces, facilitate acordata de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, conform articolului…

- Asistentul maternal din Vaslui care, in urma cu o luna, și-a scos la proteste copilul de patru ani pe care il are in plasament a fost sancționat cu ”avertisment scris” de catre Direcția pentru Protecția Copilului. Comisia de disciplina a instituției a constatat ca femeia care are in ingrijire baiețelul…