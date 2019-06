''Imediat dupa votul din Senat, am ieșit și am spus ca ne dorim sa avem o dezbatere onesta pe acest proiect de lege și in Camera Deputaților. Sa incercam sa lamurim colegii din opoziție ca este o lege buna și sa avem un consens. Spuneam ca daca vom reuși sa deschidem acest dialog, vom fi dispuși sa dezbatem și toata vara daca este cazul.

Daca nu vom putea avea un dialog onest pe declarații politice, vom dezbate in Comisia pentru munca și in Camera Deputaților și vom incerca saptamana viitoare'', a spus Marius Budai, prezent prin legatura telefonica, in emisiunea Andreei Crețulescu, la…