Legea pensiilor se afla pe ordinea de zi a plenului, dupa ce, marti, Comisiile pentru munca si juridica ale Camerei Deputatilor au adoptat raportul acestui proiect.



Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, care a initiat proiectul, a precizat luni ca raportul va intra miercuri in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, care este for decizional.



Modificarile facute de comisii au vizat punerea in acord cu decizia Curtii Constitutionale a articolelor declarate neconstitutionale.



"Cu siguranta maine (miercuri - n.r.) trebuie sa ajunga la votul plenului…