Legea anti-risipă, adoptată de Guvernul Franței "Magazinele, intreprinderile si depozitele nu vor mai avea voie sa distruga haine, incaltaminte, jucarii, electrocasnice, produse cosmetice sau alte marfuri ramase pe stoc. Cifrele arata ca bunuri nealimentare in valoare de peste 650 de milioane de euro, ramase nevandute, sunt distruse in fiecare an in Franta. Pentru viitor, tot ce ramane nevandut va fi donat, dezmembrat in piese ce pot fi folosite pentru fabricarea altor obiecte, transformat in materie prima sau reciclat, potrivit noii legi, care urmeaza sa fie dezbatuta si votata acum de Parlament, potrivit romania-actualitati.ro. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Mugur Isarescu susține ca legea care prevede repatrierea rezervelor de aur de la Londra, inițiata de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, nu va avea niciun sens atunci cand Romania va intra in zona euro. "Legea nu va rezista in momentul in care intram in zona euro. In mod clar, in statutul…

- UPDATE, ora 14:00 – Legea pensiilor a fost adoptata astazi de Parlament. Votul decizional a fost dat de Camera Deputatilor. Au fost 197 de voturi pentru si 70 de abtineri. Nu s-a inregistrat niciun vot impotriva, insa votul din Camera Deputatilor a fost urmat de o noua serie de declaratii politice in…

- Uber amenința ca s-ar putea retrage din Austria daca o lege care o va obliga la aceleași reglementari de preț precum taxi-urile va fi adoptata, scrie Reuters. Uber are probleme în multe țari europene și a fost pentru puțin timp interzisa și în Austria, putând sa continuie doar dupa…

- Noua Lege a pensiilor, adoptata de Parlament in decembrie 2018, ar putea genera riscuri de sustenabilitate a finantelor publice, arata Comisia Europeana in Recomandarile de tara pentru Romania. Punctul de pensie, principalul indicator folosit pentru indexarea pensiilor, este prevazut sa…

- In sesizarea catre CCR presedintele arata ca ''prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ legea criticata contravine unor norme si principii constitutionale''.Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu nesocotirea prevederilor articolului 61 si ale articolului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca pentru adoptarea in Parlament a unei legi a vaccinarii este nevoie de consens, ea afirmand ca in textul actului normativ ar fi necesar sa existe cuvantul 39; 39;obligativitate 39; 39;, informeaza Agerpres.roAm vorbit cu colegii de la PSD, dar fiind…

- Deputații au votat Legea pentru modificarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, reexaminata ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.684 din 6 noiembrie 2018. Proiectul de lege a fost atacat la CCR, iar acum, legea cuprinde…

- Conform Administratiei Prezidentiale, in sesizarea catre CCR, presedintele Iohannis arata ca, ''prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea criticata contravine unor norme si principii constitutionale''. Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu…