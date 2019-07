Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea in legalitate. Soferii care lucreaza pentru aplicatii de ridesharing precum Uber sau Bolt vor putea continua sa faca asta numai in anumite conditii ce vor fi reglementate prin ordonanta de urgenta. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca proiectul a fost adoptat marti, in sedinta de Guvern.Astfel,…

- Cazul criminalului Lepa, care s-a sinucis, ieri, in celula, ia o turnura neasteptata: acesta fusese lasat singur, desi, in mod normal, in perioada de carantina detinutii sunt inchisi mai multi intr-o camera, tocmai pentru a se supraveghea unii pe altii si a fi evitate asemenea evenimente.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA intentioneaza sa reabiliteze podul peste lacul Mangalia, care asigura continuitatea drumului national 39 in dreptul km 5 223 si care face legatura intre litoralul romanesc si cel bulgaresc. Podul este amplasat in intravilanul municipiului…

- Servicii consulare de urgenta pentru cetatenii americani, in restaurantele MC Donald's. Cetatenii americani care nu pot lua legatura cu ambasada SUA din Viena au, de acum, posibilitatea de a apela la angajatii restaurantelor MC Donald's pentru a fi pusi in legatura cu oficialii. Se intampla…

- Senatorul PNL Florin Cițu susține vineri, pe Facebook, ca ANAF confirma ceea ce a susținut mereu, și anume ca „veniturile bugetare au fost umflate”. In sprijinul acuzațiilor, senatorul liberal publica un document semnat de președintele ANAF Mihaela Triculescu in care se mai vorbește de existența…

- Bomba anului in showbiz. Brigitte Sfat si Florin Pastrama se pregatesc de nunta. Chiar daca pusini erau cei care credeau in relatia lor, iata ca lucrurile sunt cat se poate de serioase, iar cei doi amorezi vor deja sa faca pasul cel mare.

- Dupa ce Mirela Baniaș a facut nunta in mare secret alaturi de, iata ca rivala ei, Nico, pare sa ii calce pe urme. Ispita de la "Insula Iubirii" a aparut in ipostaze tandre alaturi de o alta fosta ispita, Savin.