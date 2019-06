Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind eliberarea din functia de judecator a lui Anton Dan, suspendat din functie la Curtea de Apel Iasi, informeaza Administratia Prezidentiala. In mai, Anton Dan a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani…

- LIBERI…La mai bine de jumatate de an de la decesul fostului procuror Vasile Selaru, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis incetarea procesului penal in care acesta a fost trimis in judecata, alaturi de alte doua persoane, pentru fapte de coruptie. In prima instanta, Curtea de Apel Iasi l-a condamnat…

- Procurorii brașoveni de la DNA au primit o noua lovitura, de data aceasta in dosarul instrumentat impotriva deputatului PSD Mihai Popa. Judecatoarele de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l-au achitat miercuri, 15 mai 2019, pe deputatul PSD Mihai Valentin Popa intr-o cauza privind presupuse fapte…

- Fostul judecator de la Curtea de Apel Iasi Dan Anton, trimis in judecata de DNA, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, in urma apelului declarat. Sentinta initiala era de patru ani…

- Dan Anton, la data faptelor judecator la Curtea de Apel Iasi, a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani si noua luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Instanta a mai dispus un termen de supraveghere de 4 ani pentru…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat la noua ani si 10 luni de inchisoare pentru luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese, in dosarul Polaris. Decizia a fost emisa de Inalta Curte de Justitie si Casatie din Romania si este cu drept de atac.

- Omul de afaceri Adrian Porumboiu a declarat vineri, in cadrul unei intalniri organizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, ca s-a facut “dreptate” in cazul unei amenzi pe care fosta sa firma Comcereal SA a primit-o de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si…

