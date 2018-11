Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte important ca mandatul misiunii KFOR sa fie pus in practica in conformitate cu rezolutia 1244 a Consiliului de Securitate al ONU si ca prezenta sa in Kosovo-Metohija sa nu fie redusa, a declarat joi ministrul de externe sarb Ivica Dacic, potrivit Tanjug. In deschiderea celei de-a sase editii…

- Administrația de la Moscova a cerut Consiliului de Securitate ONU sa discute despre sancțiunile impuse Coreei de Nord in urmatoarea ședința, care va avea loc joi, decizie care a urmat dupa amanarea intalnirii dintre oficialii nord-coreeni și americani, relateaza Reuters. Momentan nu este clar…

- Țarile occidentale au condamnat ”alegerile” organizate in teritoriile ocupate de Rusia in estul Ucrainei. Reuniti in cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, reprezentanții occidentali au declarat ca ”alegerile” din teritoriile controlate de separatiștii susținuti de Rusia…

- Locatarul Casei Albe a declarat presei, in Biroul Oval ca Haley urmeaza sa paraseasca postul la sfarsitul anului si a apreciat ca a facut ”o treaba incredibila”.Trump, caruia fosta guvernatoare a statului South Carolina i s-a alaturat in Biroul Oval, a invitat-o sa ocupe alta functie. ”Poti…

- Avand in vedere sesizarea de catre Franța a Consiliului de Securitate al ONU, brusc a aparut pe tapet problema kurda. Cu toate acestea, de aproape un secol nu e nimic nou in ce-i privește pe kurzi, ei ramanand imparțiți intre Persia și țarile care au rezultat din dezmembrarea imperfecta a Imperiului…

- Companiile aeriene British Airways si Air France au anuntat, joi seara, ca vor suspenda cursele spre Iran incepand din septembrie, invocand ratiuni de afaceri, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, a reimpus sanctiunile impotriva Teheranului. Compania British Airways a anuntat…

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie l-au avertizat marti pe presedintele sirian Bashar al-Assad ca nu vor lasa nepedepsita orice utilizare de arme chimice de catre regimul de la Damasc in ofensiva sa pentru cucerirea provinciei Idleb, relateaza miercuri AFP preluata de Agerpres. Intr-un…