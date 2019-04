Stiri pe aceeasi tema

- Feli se simte o femeie implinita de cand a devenit mama! Vedeta este foarte fericita alaturi de Nora Luna si tatal acesteia. Recent, cantareata a publicat un tablou de familie emotionant, pe retelele de socializare.

- Tatal Oanei Zavoranu ar fi implinit astazi 79 de ani, iar pisoiul sau Marty ar fi implinit 22 de ani. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj in care iși exprima durerea și ii mulțumește soțului ei, ca ii este aproape in orice situație. „Te iubesc my husby! ♥ Azi e 15 Martie, o zi sfanta…

- Celine Dion a slabit foarte mult in ultimele luni, ceea ce adus ingrijorare in randul fanilor și al apropiaților artistei. Mai mult, unii spun ca este in pragul anorexiei. Totuși, vedeta susține ca este bine și sanatoasa și ii indeamna pe cei care lanseaza zvonuri sa o lase in pace. Celine Dion a afirmat…

- Andreea Balan a fost externata din spital, iar vineri, 8 martie, artista și-a dus fetița acasa. Vedeta a facut primele declarații dupa ce a ajuns acasa și a dezvaluit cand se va intoarce pe scena. „Astazi ma simt bine. Si ieri m-am simtit bine. Aparent, acum doua zile nu m-am simtit bine. Nu m-am lasat…

- Jojo a postat un mesaj pe contul de socializare și o imagine in care apare alaturi de micuța Zora, care a cucerit internetul. Fetița vedetei și a lui Paul Ipate a crescut, iar acum poarta discuții interesante cu mama ei. Mai mult, Jojo a dezvaluit care este cea mai mare placere a fetiței sale. „Cea…

- Laurette a explicat care este starea de sanatate a fiicei sale, Serena. Micuța s-a simțit foarte rau. Laurette a trecut prin momente dificile miercuri dimineața, cand fiica sa, Serena, s-a simțit foarte rau. Vedeta a ajuns cu fetița la spital. Laurette a oferit detalii despre starea de sanatate a fiicei…

- Laurette a avut astazi parte de o mare surprinza atunci cand a mers in parcare si a gasit un bilet prin in parbrizul masinii. Vedeta se pare ca nu stie prea bine cum sa parcheze, caci a blocat pe cineva.

- Laurette a spus ca va pleca in Senegal, acolo unde traiește tatal și frații sai. Laurette, despre relatia cu Ion Tiriac: "A fost mai mult decat am sperat eu" Eu stau foarte bine, dar nu sunt indragostita. Sunt o femeie singura, e bine asa cum sunt. Nu mi-am facut un scop din asta. Mie…