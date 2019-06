Laura Andresan a născut. Grasu XXL e tată de fetiță Laura Andreșan (37 ani) și rapperul Grasu XXL (37 ani) au devenit parinți pentru prima oara! Cei doi au acum o fetița și sunt in culmea fericirii! Fosta jurnalista, vedeta TV și cantareața, Laura Andreșan s-a retras din atenția publicului in anul 2007. De atunci, ea a urmat un alt drum și s-a specializat, intre timp, in psihologie. Laura Andreșan și Grasu XXL formeaza un cuplu de mai bine de un deceniu. Au o relație discreta, stau departe de scandaluri și fiecare dintre ei se concentreaza mai mult pe viața profesionala. La finalul anului 2018, Grasu XXL i-a marturisit in premiera Andreei Esca,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grasu XXL a devenit pentru prima oara tata, dupa ce iubita lui a nascut in secret, in urma cu o saptamana o fetița superba, perfect sanatoasa. Laura Andreșan a fost o graviduța discreta, astfel ca s-a aflat ca va deveni mama pentru prima oara, cu doar doua luni inainte sa nasca. Se pare ca vedeta a…

- Melania Medeleanu se bucura din plin de binecuvantarea de a fi mamica. Fosta prezentatoare de televiziune a așteptat cu sufletul la gura venirea pe lume a baiețelului sau, Radu Petru, și i-a pregatiti pana la cele mai mici detalii camera. Melania Medeleanu, in varsta de 41 de ani, a nascut un baiețel…

- Un barbat din America i-a dat foc fetiței sale, Zoey, in varsta de trei ani intr-o mașina. Acesta a vrut sa se razbune astfel pe fosta partenera de viața, cu care se judeca pentru custodie. Martin Pereira, din New York, a fost reținut de poliție. Potrivit noticieros.televisa.com, Pereira a vrut sa se…

- Femeia-procuror a momentului in Romania, la un pas de a fi numita sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi (45 de ani) a fost intotdeauna discreta cu viata personala. Invitata in emisiunea ”La radio cu Andreea Esca”, fosta sefa DNA a vorbit despre ”omul la care tin foarte mult si cu care-mi impart…

- Gabriela Cristea a devenit mama pentru a doua oara, in acest weekend, cand a nascut prin cezariana o fetița perfect sanatoasa. Ca și la prima sarcina, vedeta a acumulat multe kilograme in plus, insa și de data asta, proaspata mamica va apela la dieta minune care a ajutat-o și dupa ce a nascut prima…