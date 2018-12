Lasati-ne sa construim autostrazi! Stiam ca nu suntem chiar cei mai iubiti europeni, ba din contra, am putea nominaliza cateva popoare „prietene” pe continent. Insa, parca este prea mult sa afirmi ca Romania nu are autostrazi fiindca nu vor alte tari din UE. E prea mult, pe bune, nu vi se pare ca pute a smecherie ieftina? Si-apoi, domnule […] Lasati-ne sa construim autostrazi! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

