Stiri pe aceeasi tema

- A fost stabilit pragul minim de 1 miliard de euro pentru absorbția fondurilor alocate prin PNDR in anul 2019 Ministrul agriculturii și dezvoltarii rurale, Petre DAEA, a avut in cursul zilei de 9 ianuarie 2019 prima intalnire de lucru cu factorii decizionali ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor…

- Petreceri in marile orase si in Capitala la final de 2018. Trupe mari urca pe scenele din Piata Constitutiei, dar si Constanta, Brasov, Cluj sau Iasi. Agentia MEDIAFAX va prezinta cateva dintre cele mai importante momente din aceasta seara. In Bucuresti, transportul public este asigurat toata noapte

- Compania Naționala de Investiții a anunțat un nou proiect important pentru sportul romanesc. CNI a anunțat ca azi a semnat contractul privind proiectarea și execuția lucrarilor unei Sali Polivalenta in Constanța. Sala va costa 68 de milioane lei (n.r. 14,6 milioane de euro) și va avea o capacitate…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca se afla pe primul loc, pentru al treilea an consecutiv, in Metarankingul Universitar – Clasamentul universitatilor din Romania, realizat de catre un grup de profesori universitari, a anuntat miercuri, asociatia Asociatia Cercetatorilor Ad Astra, printr-un comunicat,…

- ”Romanii au avut o mare realizare, o imensa realizare in istoria lor, și asta e unirea tuturor romanilor” – Lucian Boia. Indiscutabil, Centenarul Marii Uniri este cea mai frumoasa poveste din cartea neamului romanesc. Carte ce a umplut cu ambrozie mintea iubitorilor de Țara, neam și datini. Cum cartea…

- 375 de elevi din 13 orașe din țara urmeaza, de la inceputul anului 2018, cursul LEADERS Explore pentru liceeni, un program național prin care aceștia invața sa devina liderii comunitaților din Romania. Desfașurat de Fundația LEADERS, cursul folosește comunitațile locale ca element de invațare, iar modulul…

- De o buna bucata de vreme, anumite persoane din orașul Buftea desfașoara o campanie de denigrare susținuta a operatorului de apa și canal din localitate – RAJA Constanța și a primariei din localitate. Astfel, sunt difuzate in mediul online și in presa o serie de informații care nu au nicio susținere…

- Constantin Mudava s-a nascut in localitatea Ghirdoveni din Dambovița, dar traia la Campina, in Prahova. "Sunt Fenomenul Vindecator pentru tot felul de boli. M-am nascut și am crescut cu acest fenomen vindecator benefic pentru oameni. La varsta de 5 ani l-am descoperit și practicat pe bunica…