Selfridges a anuntat ca devine astfel inca o data primul din lume care deschide raionul de Craciun, cu 149 de zile inaintea sarbatorilor de iarna.



Reprezentantii lantului de magazine au declarat ca succesul comercial al lansarii din timpul verii a colectiei dedicate Craciunului s-a tradus in vanzari record de la an la an.



''Avem multi clienti care ne viziteaza din lumea intreaga, dornici sa ia decoratiuni si suveniruri festive in timpul vacantei de vara petrecuta in Londra si pe care nu le pot cumpara acasa'', a declarat Eleanor Gregory, reprezentanta Selfridges.



''Lansarea…