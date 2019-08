Lanţ de restaurante, ofertă de nerefuzat: paste pe viaţă. Ce sumă trebuie să plătești Pentru pasionatii de spaghete bologneze si tagliatelle alla carbonara, lantul american de restaurante Olive Garden vine cu o oferta de nerefuzat: un permis care iti permite sa mananci paste pe viata pentru doar 500 de dolari, informeaza AFP. Permisul care permite, de asemenea, consumul de ciorba, salata si grisine in cantitati nelimitate, va putea fi achizitionat doar de 50 de persoane. Aceste permise vor fi scoase la vanzare pe 15 august in acelasi timp cu 24.000 de carduri la 100 de dolari care vor permite consumarea de paste pana la satietate timp de noua saptamani. Pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

